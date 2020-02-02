基層疑「口罩存量2周」是假新聞　中市警局：庫存5萬片絕對足夠

▲台中市警局要求第一線與民眾接觸的警察同仁都必須配戴口罩，卻遭質疑是假新聞。圖為示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

記者李忠憲／台中報導

武漢肺炎讓政府防疫動起來，台中市警察局日前要求第一線與民眾接觸警員須配戴口罩，口罩庫存量足夠使用2周以上。臉書社團「為警察加油」卻有網友稱他任職單位沒發口罩，質疑是「假新聞」。台中市警局對此表示應屬個案，未領到同仁可向單位主管或行政科反映。

台中市警局1月29日針對武漢肺炎進行防疫作為，其中包含要求第一線會與民眾接觸員警必須配戴口罩。市警局也說明，目前口罩庫存量超過5萬片，經評估第一線約3500名警力，每人每天使用1片，至少可用2周以上。

▲基層警質疑口罩存量2周是假新聞，根本沒領到。（圖／翻攝臉書「為警察加油」）

消息傳出，臉書社團「為警察加油」卻有網友表示，他所任職的單位並沒有領到口罩，「我們單位沒提供，這是假新聞。」經了解，該名網友任職台中市刑警大隊，屬外勤刑警，符合發放口罩條件。

台中市警局對此表示，口罩存量足夠因應，近日也陸續向廠商採購、調貨，上月31日與昨天也都陸續發放1萬片口罩到各單位。另外，市刑大內部就有4千片口罩存量，足以提供外勤隊同仁使用，應屬個案。該名同仁如果真未領到口罩，可向單位主管或市警局行政科反映。若因調貨不及或有其他突發狀況，也可向行政科要求支援口罩。

市警局說，中央未來會再配發徵調口罩給市警局等防疫單位，相信更能降低調控口罩的緊張程度。目前市警局都會維持每日提供3500名警力1個口罩，維持14天的數量。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

►造謠「政府靠賣口罩賺45億」 韓粉遭逮稱：我就是對民進黨不爽

►農夫拼裝車停路邊 小姊妹花視線昏暗騎車猛撞1死1重傷

►慣竊寒夜偷5熱水器滿載收工 下班警當街人贓俱獲！他還怨「很難拆」