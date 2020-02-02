　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基層疑「口罩存量2周」是假新聞　中市警局：庫存5萬片絕對足夠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼口罩、戴口罩。（圖／記者陳俊宏攝）

▲台中市警局要求第一線與民眾接觸的警察同仁都必須配戴口罩，卻遭質疑是假新聞。圖為示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

記者李忠憲／台中報導

武漢肺炎讓政府防疫動起來，台中市警察局日前要求第一線與民眾接觸警員須配戴口罩，口罩庫存量足夠使用2周以上。臉書社團「為警察加油」卻有網友稱他任職單位沒發口罩，質疑是「假新聞」。台中市警局對此表示應屬個案，未領到同仁可向單位主管或行政科反映。

台中市警局1月29日針對武漢肺炎進行防疫作為，其中包含要求第一線會與民眾接觸員警必須配戴口罩。市警局也說明，目前口罩庫存量超過5萬片，經評估第一線約3500名警力，每人每天使用1片，至少可用2周以上。

▲▼基層警質疑口罩存量2周是假新聞，台中市警局澄清，絕對足夠。（圖／翻攝臉書「為警察加油」）

▲基層警質疑口罩存量2周是假新聞，根本沒領到。（圖／翻攝臉書「為警察加油」）

消息傳出，臉書社團「為警察加油」卻有網友表示，他所任職的單位並沒有領到口罩，「我們單位沒提供，這是假新聞。」經了解，該名網友任職台中市刑警大隊，屬外勤刑警，符合發放口罩條件。

台中市警局對此表示，口罩存量足夠因應，近日也陸續向廠商採購、調貨，上月31日與昨天也都陸續發放1萬片口罩到各單位。另外，市刑大內部就有4千片口罩存量，足以提供外勤隊同仁使用，應屬個案。該名同仁如果真未領到口罩，可向單位主管或市警局行政科反映。若因調貨不及或有其他突發狀況，也可向行政科要求支援口罩。

市警局說，中央未來會再配發徵調口罩給市警局等防疫單位，相信更能降低調控口罩的緊張程度。目前市警局都會維持每日提供3500名警力1個口罩，維持14天的數量。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

造謠「政府靠賣口罩賺45億」　韓粉遭逮稱：我就是對民進黨不爽

農夫拼裝車停路邊　小姊妹花視線昏暗騎車猛撞1死1重傷

慣竊寒夜偷5熱水器滿載收工　下班警當街人贓俱獲！他還怨「很難拆」

ET快訊
柯文哲曝武漢台商返台隔離地點　指揮中心回應了！
武漢包機撤滯留台人形式出爐！穿戴3防護裝備「全人隔離」
「誰敢請防疫照顧假？」　家長怒轟政府：要付很大社會成本！
柯文哲偷爆料武漢包機返台安置處　陳時中怒了「依相關規定處置」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

發燒通緝犯謊稱「中轉武漢入境」...一般感冒啦！謊報麻煩大了

基層疑「口罩存量2周」是假新聞　中市警局：庫存5萬片絕對足夠

高雄醉男橫躺街頭變路霸　「不起來帶回派出所！」警一句話嚇醒他

里長爆料：武漢返台留假資料…失聯女找到了！人在桃園「已被撤銷列管」

獨攀八通關古道失聯9天！他「放狼煙+揮白旗」…黑鷹出動2hr內獲救

被慫恿：敢就把火點下去！他竟點燃「1公升汽油」…下秒一甩友人慘成火球

澎湖跨海大橋20歲女落海！空偵機出動…通梁港外1km尋獲遺體

快訊／北市內湖車禍！貨車左轉疑未發現行人…下秒他慘被「捲入車底」意識不清

蘇花改隧道區間測速清明連假後上路　宜蘭段單趟最多恐吃5張罰單

覬覦19歲OL美色！　色主管貨梯內閃監視器「揉胸10秒」

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

發燒通緝犯謊稱「中轉武漢入境」...一般感冒啦！謊報麻煩大了

基層疑「口罩存量2周」是假新聞　中市警局：庫存5萬片絕對足夠

高雄醉男橫躺街頭變路霸　「不起來帶回派出所！」警一句話嚇醒他

里長爆料：武漢返台留假資料…失聯女找到了！人在桃園「已被撤銷列管」

獨攀八通關古道失聯9天！他「放狼煙+揮白旗」…黑鷹出動2hr內獲救

被慫恿：敢就把火點下去！他竟點燃「1公升汽油」…下秒一甩友人慘成火球

澎湖跨海大橋20歲女落海！空偵機出動…通梁港外1km尋獲遺體

快訊／北市內湖車禍！貨車左轉疑未發現行人…下秒他慘被「捲入車底」意識不清

蘇花改隧道區間測速清明連假後上路　宜蘭段單趟最多恐吃5張罰單

覬覦19歲OL美色！　色主管貨梯內閃監視器「揉胸10秒」

寒假延長防疫武漢肺炎　蘇貞昌：不容許孩子有任何閃失

亂爆隔離地點遭陳時中嗆處置　柯文哲冷回：喔，那就不要講啊

暖送500口罩後逃跑...鄧紫棋感動寫「抗疫神曲」：致敬平凡天使！

「2020愛上鹿野-花現鹿野農遊尋寶趣」　體驗台東農村之美

柯P曝武漢台商「返台隔離地點」　指揮中心：若是真的就換地點

另類「回娘家」　帶第二代回美滿中心報名未婚聯誼

「小孩要安排去哪？」家長不敢請假　教團批延後2周開學：荒腔走板

亞足聯盃／台電足球隊24人前往蒙古　受肺炎影響在機場遭拒入境

口罩生產線全開！　指揮中心撥用「逾106萬片」給地方衛生局

中職／緊盯富邦年輕土投　吳俊良長遠角度培養

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

武漢返台失聯男現身！「入境沒填資料」駁假地址

武漢返台留假資料…失聯女找到了！

與男友激情衝刺！兒回家撲阿嬤身上騎馬：阿伯說可以

高中女游淡水河！頭朝下浮沉…消防員跳冰水救人

造謠DPP靠賣口罩賺45億1韓粉遭逮

里長急找武漢返台台商下落　結果讓人鬆口氣

紅斑馬火燒車　國道警路肩求援

即／關渡大橋轎車猛撞對向油罐車　車頭炸裂全毀

週日部分超商口罩暫停補貨

軍人情侶大崗山赴黃泉　17天後另夫妻走同條路

休旅車闖紅燈釀1死！轎車遭撞「180度迴轉」好慘

檢舉魔人勤拍照！居民出奇招「口罩」擋車牌

苗栗男沒事打110還嗆所長：你老婆給我搞7次！下場曝

更多熱門

相關新聞

溫州現場／路口站崗量體溫、掛布條

溫州現場／路口站崗量體溫、掛布條

因確診案例增加，浙江溫州今日宣布「半封城」人員管制，據當地台商反應現場情況，在每個小區、街道等出入口，政府均安排站崗人員，對每個經過民眾「量體溫」，並登記管控人員數量，街上更到處掛起紅布條標語。

全面嚴查！侯友宜：抓到口罩囤貨、哄抬物價絕不寬貸

全面嚴查！侯友宜：抓到口罩囤貨、哄抬物價絕不寬貸

指揮中心：大學指考日期不變

指揮中心：大學指考日期不變

南鯤鯓代天府辦玉皇上帝萬壽祈安禮斗法會

南鯤鯓代天府辦玉皇上帝萬壽祈安禮斗法會

長期戴口罩易發皮膚問題　三招減低後遺症！

長期戴口罩易發皮膚問題　三招減低後遺症！

關鍵字：

武漢肺炎口罩存量台中市警局警察

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

劇組爆沒消毒防疫！　5演員突「集體中鏢病倒」

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

飛飛翔翔「戴口罩」現身彰化！

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

更多

最夯影音

更多
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面