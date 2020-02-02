為武漢肺炎疫情消災　南鯤鯓代天府舉辦「玉皇上帝萬壽祈安禮斗法會」

▲南鯤鯓代天府舉辦玉皇上帝萬壽祈安禮斗法會，為武漢肺炎疫情消災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初九為「天公生」，「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府，鑑於武漢肺炎疫情嚴重影響全球、入侵台灣，2日特別利用玉皇大帝天公生日，在「凌霄寶殿」舉辦「玉皇上帝萬壽祈安禮斗法會」，由董事長王連興、總幹事侯賢遜率領全體董監事，信徒代表，各禮斗首顧問團，為全國信眾稟奏上蒼，祈求保佑平安健康。

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總幹事侯賢遜表示，「南鯤鯓代天府」是國定古蹟，也是台灣王爺總廟，米其林列為台灣3星旅遊景點，奉祀五府千歲，創建於西元1662年，距今350多年悠久歷史，神威顯赫，分靈廟宇達2萬餘座，是台灣的王爺信仰中心。

侯賢遜說，籌劃半世紀的後殿「凌霄寶殿」8年前落成，採用閩南式建築，殿宇居高臨下，主殿奉祀玉皇上帝，偏殿配祀先天上神，其下為朝天闕與祈福殿，祈福殿2旁配置廡房奉祀60太歲星君、文昌帝君，供信徒朝拜，還集結了信徒民眾捐獻的10800兩黃金，在後殿廟內的凌霄寶殿打造了總價約6億多，也是全球最大的黃金玉旨牌，可以說是建廟350多年來的超大盛事。

2日農曆正月9日，逢玉皇上帝萬壽祈安禮斗法會，南鯤鯓代天府特別為大陸武漢肺炎病例入台，為求安定民心，消卻此劫，在恭祝玉皇上帝萬壽酌獻敬謝上蒼之儀，特別稟呈祈福疏文 玉帝勅令，潛消歛毒，疫癘消除，肅靜境土，祈福全國信眾平安健康。這也是今年度禮斗祈安法會中最嚴肅、最重要的宗教祈福，為全國信眾稟奏上蒼，稟天疏文，祈求上蒼保佑平安，備受全國信徒民眾好評！