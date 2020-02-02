快訊／武漢肺炎防疫　教育部宣布高中以下延至2/25開學

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情繼續燒，為降低病毒在校園傳播機率，中山大學、成功大學和逢甲大學等7校都宣布延後開學。教育部今也宣布，高中以下學校延至2/25開學預計。教育部確定的防疫政策是，只要有中港澳旅遊史的教職員工生必須進行14日居家隔離。

▲因應武漢肺炎疫情，高中以下學校延至2月25日開學。（圖／ETtoday資料照）

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教育部長潘文忠宣布，高中以下學校延長寒假、縮短暑假，2月15日不補課，延長到2月25日開學，7月14日休業。原本寒假日期為1月21日至2月10日，但因應武漢肺炎疫情，若按照原定時間開學，恐有群聚感染的疑慮，因此決定延後2周至2月25日開學，但基於一學年需有200天上課日，因此休業式延至7月14日，暑假則為7月15日至8月29日。

▲因應武漢肺炎疫情，高中以下學校延至2月25日開學，家長可請防疫照顧假。（圖／記者周宸亘攝）



至於各大學部分，潘文忠表示，會依照指揮中心最新疫情研判，跟各大學討論完後再做決定，另外，陸生回台方式及後續如何隔離，都會待討論後統一對外說明。另外，為讓家長可以照顧小孩，教育部及勞動部也研擬小學以下學生家長可請防疫照顧假，請假期間，雇主應予准假。勞動部長許銘春表示，因為寒假推遲2周，因此防疫照顧假可以請到14天，公司要不要給薪則要看個別公司的規定處理。

另外，針對教職員工是否跟著延後？潘文忠說，整體評估是以防疫為最高目標，希望不要產生大家干擾，因此是平行挪移假期，教職員的寒暑假跟學生會是一致的。現在已經陸續開學的補習班、安親班、私立幼稚園等則照常進行，但教育部跟指揮中心會持續要求各單位做健康管理，也會特別做防疫上的監測。

教育部也強調，國中會考、技專統測、大學指考，各項入學考試日程維持不變，但命題範圍會配合縮減調整，不會影響學生的考試權益。

▲教育部說明家長可請防疫照顧假。（圖／記者周宸亘攝）

台灣各大專院校延後開學時程如下：

中山大學---延至2月24日開學

成功大學---延至3月2日開學

逢甲大學---延至3月2日開學

中信金融管理學院---延至3月2日開學

高雄師範大學----中港澳生延至3月30日開學

嘉義大學---專案延至3月30日開學

明道大學---延至2月24日開學

中山大學延至2月24日開學。（圖／中山大學提供）



由於教育部研商會議要明天下午後才會有結果，若沒有統一延後開學，部分學校仍會按照原本行事曆開學。未宣布的部分學校則表示，明天和教育部討論後就會公布是否延後開學。台北城市科技大學指出，明天上班日起，建議教職員戴口罩、勤洗手及拱手不握手等；如家長、廠商、訪客等進出校園時，務必要求戴口罩，同時會在各定點配置額溫槍，只要一有發燒就會送觀察。

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