沒趴趴走也中武漢肺炎！40歲男突覺胸悶、噁心　官方曝：樓下房客是病患

▲內蒙古一名40歲男子近日被確診患有武漢肺炎。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續增加，從1日10時至2日10時，內蒙古自治區又新增4例確診病例，且其中一名40歲的白姓男病患沒有外出史，也沒有接觸過發熱病人、到過農貿市場、接觸野生動物等。不過，內蒙古衛健委今（2）日通報，該名男子正好居住在一名確診患者的樓上。

衛健委指出，內蒙古近日新增的4例確診病例中，40歲的白男情況較為特別。據悉，他無外出縣市的情況，也沒去過市場，更無野生動物的接觸史，不過卻在1月29日當天，突然出現胸悶、噁心及發熱的症狀，直到1月31日才到醫院就診，最後被確診武漢肺炎。

據內蒙古衛健委通報，白男雖然沒有接觸過發熱患者，但住在他家樓下的鄰居卻是武漢肺炎病患，目前詳細情況仍在調查中。此外，內蒙古新增的4例確診病例中，除了白男外，還包括57歲的付姓女子、52歲的朱姓女子、37歲的李姓男子。

另外，截止今（2）日下午2點11分，大陸確診病例達14,413人、死亡率304人；其中，內蒙古則有27例確診、1人已治癒。

據北京新浪網報導，呼和浩特海關今日對外透露，內蒙古自治區烏蘭察布市政府採購的10萬多件進口疫情防控物資，目前已順利通關，並已用於防疫一線。海關人員提到，這批疫情防控物包括10萬片口罩、700件防護衣，全部用於當地一線工作人員防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情。

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▼海關工作人員查驗防控物資。（圖／中新社）