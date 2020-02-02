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快訊／吳釗燮正告世界衛生組織：台灣不是中華人民共和國的一部分

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▲▼外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者陶本和／台北報導

針對義大利、越南停航風波，外交部長吳釗燮2日舉行國際記者會表示，錯誤決策資訊的根源，就是世界衛生組織將中國確診人數包含了台灣，他呼籲，「台灣是台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，不受管轄。」

吳釗燮表示，前幾天1月31日世界衛生組織發布武漢肺炎是緊急狀態，各國政府也更改政策，保護自身公民措施，但義大利政府以防疫理由停飛，越南也是，但在努力後，都已經做了修正。

吳釗燮表示，導致錯誤決策資訊的根源，就是世界衛生組織針對冠狀病毒的報告，將中國確診人數包含了台灣，這做法對台灣以及2300萬人民造成困擾，政府不僅無法參加世界衛生大會，台灣人民並未獲得待遇，排除台灣對台灣人民不公平。

吳釗燮表示，義大利的情形凸顯世界衛生組織把台灣當成中國，已經造成利益的傷害，公開呼籲世界衛生組織，台灣是台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，不受管轄。

義大利在上月31日宣布禁止台灣航班入境，外交部歐洲司長姜森1日表示，義大利之所以禁止台灣班機，是因為世界衛生組織（WHO）將台灣視為中國的一部分，而義大利衛生部官員被WHO資訊誤導，才禁止台灣航班降落。

姜森指出，義大利前一天的聲明中把中港澳台綁在一起，現在已經把中港澳和台灣分開，外交部將持續與義方交涉，目前義大利方面已同意華航2日派飛機前往羅馬，將滯留旅客接回台灣。

另外，越南在1日時，也宣佈禁止中港澳台航班入境，不過在經外交部交涉之後，越南民航局已經宣佈解禁台灣。對此，外交部表示，下午獲報後，已立即指示我國駐越南代表處向越南相關機關進行交涉，同時也進洽越南駐台北越南經濟文化辦事處，「經我方積極爭取，越南政府已釐清我國非屬中國疫區，並立即恢復台越間的正常飛航」。

▼外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲▼外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者陶本和攝）

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