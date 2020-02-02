獨／滯武漢確診台商老婆、岳母也中　燒39度無咳嗽「非典型案例」

▲ 武漢肺炎，滯留武漢的確診金姓台商目前在武漢協和醫院救治，其岳母、妻子也出現感染情況。（圖／路透社）

記者陳政錄、趙于婷 ／台北—武漢報導

滯留大陸武漢約500位台商中，已證實一名金姓台商為武漢肺炎確診，據《ETtoday新聞雲》獨家掌握訊息，該名台商陸籍配偶核酸檢測病毒已呈陽性，岳母也出現發燒症狀，而他本人目前正在武漢協和醫院住院治療，讓他們無奈坦言「不能回台灣一切都是假的。」但如果沒辦法回去，台商也希望能獲得完善的醫療照護。

《ETtoday新聞雲》獨家訪問了解該台商真實情況的知情人士，該人士表示，金姓台商平常在廣東工作，迎娶武漢陸籍配偶，小孩一男、一女均在武漢就學，而他在年前從廣東前往武漢後，原定24日帶家人回來過年，但23日自己就出現發燒症狀，為全家第一個出現症狀的患者。

▲武漢封城後街景。（圖／讀者提供）

據了解，金姓台商出現發燒症狀後，一連8天燒到38度以上，第一時間就在家中緊急獨自隔離，但因他對阿司匹林、布洛芬等藥物過敏，很快出現藥物告竭的情況，在1月30日由台辦陪同下赴醫院檢測，31日因退燒藥用完向台協成員求救，當晚就入住病房，2月1日報告結果確診為武漢肺炎，在病房中獨自隔離治療。

知情人士透露，目前除了金姓台商本人，其照顧他的妻子，也在日前核酸檢測病毒已呈陽性，但並未有症狀出現，而其岳母也開始發燒，預計檢測報告近日就會出爐。目前，金姓台商岳母、妻子兩人在同一個住處隔離，小孩則由親友照顧，目前健康狀況良好。

知情人士描述金姓台商病情，他為武漢肺炎確診中的「非典型案例」，因為他僅有發燒，但無咳嗽、流鼻水等其他症狀，但因連續發燒，目前擔心有胃脹氣等併發症的產生，且由於目前31日住進病房後，因尚無可有效治療武漢肺炎的藥品，金姓台商發燒情況有更嚴重的跡象，近3天已經燒到39度，每天由專人提供食物、藥品，並透過手機和家人保持聯繫。

據台協幹部了解金姓台商態度，金姓台商相當感謝台辦、台協的幫助，譬如幫忙他找到病床，也希望家人能得到完善的醫療照護。面對連日發燒未解，他也說，「能夠回去是最好，不能回去其他都是假的」，因為認為台灣的醫療資源較好，但就目前情況來看，儘管願意配合台灣隔離要求、治療，但回去的機會已經不大。

對於武漢肺炎的防治情況，《ETtoday新聞雲》採訪中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬，該醫師表示，阿斯匹靈現在不會拿來當退燒使用，而布洛芬的毒性比較強，對身體負擔較大，建議可以使用acetaminophen藥物，就是台灣常見的普拿疼，普拿疼引起藥物過敏的機率較低，但一樣不可服用過量，以免出現肝毒性，有發燒時服用即可，一次一顆，服藥間閣至少要4小時，不可短時間連續服用。

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