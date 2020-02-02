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同機男症狀可疑「醫護穿全套」送下機　全體乘客拿小卡：別與他人接觸！

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▲▼ 愛爾蘭都柏林機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛爾蘭目前並未出現武漢肺炎確診病例。圖為都柏林機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

愛爾蘭1日晚間9時左右一架自莫斯科起飛的班機降落在都柏林機場（Dublin Airport），機上一名男性乘客出現疑似武漢肺炎的症狀，當局隨即啟動機場應變機制，最終該名病患被大批身穿防護衣的醫護人員護送下機，搭乘救護車送醫。

綜合《都柏林直播》（Dublin Live）、鏡報報導，該名有疑似症狀的男子下機時，班機周邊已有6輛救護車在旁待命，事後搭上救護車，據信是前往擁有隔離病房的都柏林馬特醫院（Mater Hospital）。

在男子下機後，機上其他乘客被滯留在機上長達數小時，每個人都拿到一份傳單，上面寫著同班機出現可能感染武漢肺炎的患者，「今晚請避免與其他人接觸，如果你生病了，特別是有出現咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難或發燒，請待在家或是飯店房間內，致電醫師或撥打999尋求建議，並提及你是搭乘本班機，公共衛生醫師明天就會與你聯絡。」

知情人士透露，愛爾蘭健康服務管理署（HSE）確認機場針對身體不適的入境旅客啟動相關程序，但現階段不會針對個別案件發表評論，「到目前為止，愛爾蘭沒有出現2019新型冠狀病毒的確診病例。」

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