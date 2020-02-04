載過3名武漢肺炎患者！知情人士爆：世界夢號2/3停基隆港曾放旅客下船觀光

▲目前停靠在高雄港的世界夢號。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡玟君、彭懷玉／台北報導

目前停靠在高雄港的遊輪「世界夢號」今（4日）傳出在上一航程曾載有3名武漢肺炎確診患者，3名旅客已確定離境返回大陸。高雄港務公司表示，目前世界夢號全船旅客與船員都未下船，並取消原定4日行程，但有知情人士透露，該船旅客3日停靠基隆港時，曾開放讓旅客下船自由觀光。

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▲世界夢號於2/2開啟全新航程 。（圖／業者提供）

目前停靠在高雄港的世界夢號於2月2日開啟全新航程，由香港出發，船上約有1871名旅客，其中包括4名大陸籍旅客，依照原定行程，3日下午停靠基隆港、4日抵達高雄，並於4日晚上21時駛離返回香港。由於傳出在上一個航程中，曾有3名大陸籍旅客下船後確診感染武漢肺炎，因此目前全船旅客與船員均禁止下船。

▲目前世界夢號目前停靠高雄港，全船旅客船員禁止下船。（圖／記者洪正達攝）

但有知情人士指出，世界夢號3日下午15時抵達基隆港後，僅禁止4名大陸籍旅客下船入境，其他旅客則能自由下船觀光，並於晚上23點駛離基隆港，對於高雄港務公司禁止旅客下船一事表示尊重。

目前世界夢號已在船上廣播，「接到台灣當局通知，有3名武漢確診旅客，所有旅客均呈現陰性反應，取消原定2020年2月4日前往高雄的行程，2月5日提前返回香港，會給予船上旅客500元港幣。」

▲目前同時停靠於高雄港的威士特丹號 。（圖／記者洪正達攝）

而目前同時停靠高雄港的另一艘「威士特丹號」，因沒有確診案例，已依照SOP後已讓船上旅客下船觀光，但有人士透露，目前高雄港已將空橋收起，暫時不準旅客下船。

而目前同時停泊於高雄港的「威士特丹號」，高雄港務公司表示因被菲律賓拒絕入境，花蓮港也拒收，因此今天早上開到高雄港，高雄港沒有接獲拒絕的理由，且船上沒有確診病例，所以今天一大早停靠後，經過港務作業SOP已讓旅客下船觀光。

花蓮港務公司鄭景文經理則澄清，花蓮港並沒有拒收「威士特丹號」，鄭景文說，威士特丹號原定前往馬尼拉再前往高雄，由於被拒絕入境，因此2日晚上22點左右通知花蓮港4日是否能停靠。由於船上有中國籍旅客，經過疾管署、移民署、船公司代理代表與花蓮港務公司開會討論，考量花蓮檢疫人員人力不足，全船檢疫需花費5小時才能完成，但威士特丹號僅考慮當天早上抵達，晚上就離開，因此放棄停靠花蓮，直接前往高雄港。