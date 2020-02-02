武漢肺炎延燒…國民黨團研議「500億紓困條例」救產業　列優先法案

▲立法院第10屆立法委員報到，國民黨團一起走紅毯。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，國民黨團研議提《109年新型冠狀病毒紓困條例》草案，針對受疫情衝擊的觀光、運輸、航空、醫療機構等相關產業，在總額500億內編列特別預算，予以紓困與補助，列入新會期優先法案。

立法院新任立委1日上午完成就職，當天下午國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安及首席副書記長林奕華等召開內部會議，研討新會期優先法案。據了解，會中擬出七大改革方向，包括「國會改革」、「婦幼權益」、「全民健康」、「青年參政」、「勞動權益」、「司法改革」與「環境保護」，當中囊括18歲公民權、不在籍投票、國會調查權等內容。

其中，針對武漢肺炎疫情延燒，國民黨團研議《109年新型冠狀病毒紓困條例》草案，讓政府針對受影響導致營運困難的產業，給予紓困跟補助。

蔣萬安說明，武漢肺炎疫情對民眾健康、產業影響仍在持續，特別觀光業者可說是首當其衝，而疫情不確定性，民眾信心不足的情況，將導致消費熱度降溫，民眾減少消費，對於百貨、零售、餐飲、旅館、運輸等內需產業造成嚴重衝擊，未來相關電子產業更可能因此停工。

蔣萬安表示，此紓困方案是依據SARS防治及紓困暫行條例的前例，針對受新型冠狀病毒影響生營運困難的產業、醫療 (事) 機構，除得由目的事業主管機關予以紓困、補貼稅費外，並得對其員工提供必要之協助。醫療機構因而停診者，政府應予適當補償，暫定匡列500億特別預算，進行必要性紓困，若有剩餘則繳回國庫。

針對新會期的優先法案，林奕華補充說，目前黨團主要是列出七大改革領域，至於各自要修哪幾個法案近日會再研討，跟過去直接提出數項優先法案的模式較不同，也希望民眾能感受到國民黨是有方向地推動國政改革。

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