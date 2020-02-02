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除了武漢肺炎也要小心詐騙　趨勢科技：假粉專送口罩騙個資

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▲▼武漢肺炎,日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲在武漢肺炎疫情延燒之際，竟有詐騙集團趁亂詐騙。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，大部分的民眾因為買不到口罩而人心惶惶；在「一罩難求」的狀況下，就出現了詐騙集團趁亂詐騙的狀況；「趨勢科技防詐達人」就發現了兩個假送口罩真騙個資的臉書粉專，其中一個還假冒台積電員工眷屬，兩個詐騙粉專都要求民眾在粉專中寫下「#留言分享就能免費領取1盒」，目前累積受騙人數逾五萬人。

在詐騙粉專1中就顯示，「已向法國訂2,000箱（口罩）」、「留言分享就能免費領取1盒」等資訊；而在詐騙粉專2中則是寫著「擔心在台積電工作的老公，從韓國帶回來5,000盒口罩，留言送一盒」。

趨勢科技指出，如果民眾在粉專中留言，就會啟動臉書聊天機器人，並要求受害者要將粉專資訊分享到各大社團中才能領取口罩；但事實上，即便民眾依指定完成動作後，也領不到口罩，且可能還會藉此騙取民眾個資。

趨勢科技解釋，這樣的手法只不過是LINE貼圖詐騙的手法翻版，這些短時間內大量蒐集粉絲的假帳號，之後靠著轉賣給不肖業者，再變身換上新的大頭照，變成面容清秀、身材姣好的女子，接著進行類似剝皮酒店方式釣民眾上鉤。接著每天利用精心設計的訊息噓寒問暖、吐露心事，即使不回應，對方也會持續發訊息,以「談心」之名一步一步引君入甕。

Facebook啟動聊天機器人的詐騙跟過去流行一陣子的加入LINE官方帳號送貼圖詐騙也是如出一轍，如果詐騙集團曾啟動臉書訊息與你對談，請當心之後它會改頭換面推播新的詐騙訊息或是網路釣魚等惡意連結給你。

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