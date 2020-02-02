「你弟弟人呢？」里長急找武漢返台台商下落　真相讓人鬆口氣

▲政府防疫總動員，急找武漢返回台商下落。圖屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

武漢肺炎持發燒，政府相關部門急著找從武漢返回台商，屏東縣一位退休近10年的刑警（現稱偵查佐）1日早上就被急促碰門聲及電話聲嚇到，以為先前擔任刑警時被他抓過的壞人找上門來，打開門才知道里幹事著急找他1月返家的胞弟下落，他回答「投完票就回去了，政府要幫忙接回來嗎？」讓里幹事一臉苦笑，表示會跟政府相關部門回報。而他也被政府相關部門防疫總動員的用心感動。

「早上倉促的敲門聲 ，一會又是連3通電話，嚇死寶寶了」，屏東縣這位退休刑警，退休10年第一次碰到這種事情，心裡既納悶又狐疑，儘往該不會是先前擔任過刑警抓過壞人找上門的畫面翻轉。

等他打開門；里幹事詢問「要找我在武漢經商的胞弟，他是1月份有回來，郎哩（台語，人呢）？」，他回「投完票回去了，政府有要幫忙接回來嗎？」；里幹事笑笑回答「有你胞弟1月份入境資料，因此來關心他的狀況？」，並表示會將上情向上級回報。

這位退休刑警表示，胞弟在武漢經商約有20年，今年1月上旬返家投票，投完票的第兩天回到武漢，由於武漢持續封城中，他弟弟一家4口在家自主管理，他每天利用「微信」和弟弟連絡，了解狀況。

他說，弟弟家中還不缺口罩，但由於封城自主管理，還是會戴著口罩到當地超市購買日常用品，只是需要排較長的隊；而武漢四季分明，10月份天氣就很寒涼，武漢肺炎發病狀況，當地人認為去年10月間就出現病例，只是不知道這種新型疾病的可怕，被輕忽了。

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