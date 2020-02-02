LIVE／義大利、越南停航風波　吳釗燮向國際發聲「台灣非屬中國疫區」

記者陶本和／台北報導

義大利1月31日宣布禁止台灣航班入境，另外越南也禁止中港澳台航班入境，不過在我外交部交涉後，義、越兩方態度180度大轉彎。對此，外交部長吳釗燮2日10時30分舉行國際記者會，就此事件進行說明，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

義大利在上月31日宣布禁止台灣航班入境，外交部歐洲司長姜森1日表示，義大利之所以禁止台灣班機，是因為世界衛生組織（WHO）將台灣視為中國的一部分，而義大利衛生部官員被WHO資訊誤導，才禁止台灣航班降落。

姜森指出，義大利前一天的聲明中把中港澳台綁在一起，現在已經把中港澳和台灣分開，外交部將持續與義方交涉，目前義大利方面已同意華航2日派飛機前往羅馬，將滯留旅客接回台灣。

▼外交部長吳釗燮。（資料照／記者湯興漢攝）



另外，越南在1日時，也宣佈禁止中港澳台航班入境，不過在經外交部交涉之後，越南民航局已經宣佈解禁台灣。對此，外交部表示，下午獲報後，已立即指示我國駐越南代表處向越南相關機關進行交涉，同時也進洽越南駐台北越南經濟文化辦事處，「經我方積極爭取，越南政府已釐清我國非屬中國疫區，並立即恢復台越間的正常飛航」，外交部對此一正面發展表示歡迎。

外交部指出，越南是我國數萬台商投資經商的據點，是我國「新南向政策」重要夥伴國，也為國人數萬名外籍配偶的母國，目前更有超過22萬名越籍移工與越南學生在台灣居留，其中飛航台越班機每週多達近400班次，充分反映臺越雙邊關係緊密友好，各項交流攸關兩國民眾權益。在全球攜手共同防疫作戰期間，外交部樂見台越間航班維持穩定，以利兩國關係持續密切推進。

針對義大利與越南因誤解而禁止台灣航班入境等狀況，吳釗燮也火速安排，在2日上午於外交部舉行國際記者會，特別針對此二事件進行說明，並向國際釐清誤會，以及表達立場。