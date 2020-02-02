清晨5時就排隊！內湖屈臣氏09：00才開門　女店員「緊緊夾住保護好口罩」

▲排隊人龍大約綿延30公尺。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩。今天（2日）清晨5時天還沒亮，就有民眾在台北市內湖一間屈臣氏外頭排隊，而業者是上午9時才開門。鐵門一拉開，民眾拿著號碼牌依序入內買口罩，大約只有前80位民眾能買到。

一名帶著孫子排隊的阿嬤接受《東森新聞》訪問表示，她1日晚上來排隊沒有買到，看到業者有貼公告的時間，今一早看到有人排隊，「我就趕快過來了。」而最早的民眾清晨5時就來，排隊人龍大約綿延30公尺。

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▼第一位買到口罩的民眾。（圖／東森新聞）

▼女店員把分裝好的口罩，緊緊夾在胸口保護好。（圖／東森新聞）

而在業者9時開門後，民眾依序拿著號碼牌入內，購買一人限購三片的醫療口罩，約只有80人可買到。女店員也把分裝好的口罩，緊緊夾在胸口保護好。

中央流行疫情指揮中心再次呼籲，國內目前尚無社區傳播，民眾無須恐慌搶購口罩，目前該中心為國內口罩需求的合理配置，已指示衛福部自1月31日起至2月15日止，全數徵用國內口罩工廠生產一般醫用口罩及外科手術口罩，均為合格口罩廠商；另外，酒精部分也進行相關部會協調，以利市面上的酒精可充足供貨。

▼民眾拿著號碼牌排隊買口罩。（圖／東森新聞）