武漢400台人確定包機返台！一落地「先隔離14天」有人猶豫了

▲美國撤僑，防疫措施最高規格。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／台北－武漢報導

武漢台協2日上午向《ETtoday新聞雲》證實，已收到官方正式通知，滯留武漢的400多名台人近日將能搭乘包機返回台灣，飛機將從武漢起飛，直達台灣，不會在其它地方中轉，但人數與機型目前還不確定，因為有些人可能臨時改變心意，目前尚在統計中。

武漢台協表示，他們現正在密切進行滯留台人返台的準備工作，包含統計人數，目前的預估是400多人，可是最終可能還會有變動，「我們正在請所有在武漢的台灣人填寫表格回報，但有一些人一直在改變心意，可能之前說想走，隔天有新狀況，又突然不想走了，所以確切數字還很難說，機型、航空公司也還無法確定。」

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武漢台協指出，這400多人之中，大部分都是長住的台商，也有數十至近百名短期出差、旅遊而滯留的台人，他們的情況先前較為急迫，但經過協助後，目前都有地方居住，藥物及補給物資也都充足，到回台前都沒問題。

武漢台協還透露，由於武漢肺炎有潛伏期，台灣現在防疫也是高規格，400多人回台之後，應該也會進行隔離措施，「依照現在的規定，回去是一定要隔離14天的，只是以何種方式可能還不清楚，有些人聽說要隔離那麼久，就有點擔心，打消回去的念頭，但也有人認為，就算是要隔離，也還是回台灣比較安心。」

不過，日前一名被確診武漢肺炎的台商是否能跟隨返台，則還在協調中，因依照往例，患病者都會就地治療。

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