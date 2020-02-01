率先公布疫情被訓誡！武漢醫生「確診武漢肺炎」：當時重視不會像今天暴發

▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

記者劉亭／綜合報導

武漢市中心醫院眼科醫生李文亮於去年武漢肺炎初期，率先告訴同學是冠狀病毒感染，最後被警方訓誡。他也表示，只是希望提醒臨床醫師多注意，1日自己也確診武漢肺炎。

根據「新京報」、「今日頭條」報導，武漢有8名公佈疫情的「造謠者」，其中一人為李文亮，他在2019年12月30日下午在同學的群裡提到「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」，1小時後又寫道「最新消息是冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型」。

武漢警方1月1日通報，一些網友在不經核實狀況下，發佈不實消息，造成不良社會影響，傳喚8名違法人員依法進行處理。李文亮3日被警方訓誡，並簽下訓誡書，當天就回家了，沒有居留、警告、罰款，之後一直在醫院工作。

李文亮解釋，當時有7名華南水果海鮮市場的人，到醫院接受救治，之後被隔離。這7人的檢測結果顯示，感染了SARS冠狀病毒，「我在群裡發這些消息，是想提醒大家及其親人注意防範，我還在群裡囑咐大家，不要將該消息和檢測報告外傳，沒想到很快（消息）被傳出去了」。

「如果當時大家都重視這個事情，或許不會有今天的疫情暴發。」李文亮透露，不認為自己是「謠傳」，只是想要提醒大家小心防範，病毒檢測報告是深圳華大基因科技有限公司做的檢測，7人被感染的數字是同事轉告的。

李文亮在8日接診一位急性閉角型青光眼女患者，對方當時沒有發熱等症狀，但隔天卻開始發熱，由於當時大家都還不在意，醫院也沒做特殊的防護措施，和病人接觸的時候我也大意了。後來，我因為發燒、咳嗽，於1月12日住院治療，2月1日確診為武漢肺炎。

「那時候我還在想通報怎麼還在說沒有人傳人，沒有醫護感染」。他後來住進ICU，之前做了一次核酸檢測，但一直沒出結果。此前經過治療，他的核酸顯示為陰性，但仍呼吸困難，無法活動，父母也在住院中，只能夠過電話與外界溝通。

雖然在隔離病房治療，不過目前他情況已穩定下來，已經不再發燒，在病房內看到很多支持他的網友，讓李文亮感動地說，「我沒有被吊銷執照，請大家放心，我一定積極配合治療，爭取早日出院」。