快訊／武漢肺炎確診破萬人！美宣布緊急措施：曾赴中國的外國旅客禁止入境

▲美國國務院領事局把到中國旅遊警示升至第四級「請勿旅行」。(圖/路透)

記者陳俊宏/綜合外電報導

武漢肺炎疫情延燒,根據今天(1日)最新統計,大陸確診人數破萬人。美國在美東時間1月31日宣布,將武漢肺炎列為「公共衛生緊急事件」,也宣布緊急措施,如果外國公民在過去14天內曾到中國旅行,將禁止其入境美國,這項措施從美東時間2月2日下午5時起生效。

2019新型冠狀病毒(2019-nCOV,武漢肺炎)擴散,白宮於1月29日宣布成立特別工作小組監控疫情,小組由衛生及公共服務部部長艾薩(Alex Azar)領導。

根據外電最新報導,艾薩在白宮舉行的記者會上表示,總統川普簽署了一項命令,要求美國拒絕過去兩周到中國旅行的外國旅客入境,而美國公民的直系親屬除外。

▼艾薩(圖中)等官員在白宮召開記者會宣布這項緊急措施。(圖/路透)

艾薩指出,在過去14天曾去中國湖北省的任何美國公民,返國都將面臨長達14天的強制性拘留隔離,以確保他們得到適當的醫療保健和健康檢查。

美國疾病預防控制中心(CDC)主任雷德費爾德(Robert Redfield)則說,「這確實是為了阻止這種病毒的傳播。」但他也補充,目前美國人群感染該病毒的風險「很低」。

美國國務院領事局也把到大陸旅遊警示升至第四級「請勿旅行」(Travel Alert Level 4 Do Not Travel to China),並建議還在大陸的美國人盡快離開。

美國航空也發聲明,由於國務院把到中國的旅遊警示升至「請勿旅行」,美國航空即起至3月27日暫停往返中國的所有航班,3月28日後的行程將視情況調整。同時,達美航空也宣布,自2月6日至4月30日暫停所有往返中國航班。