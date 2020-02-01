「誤會台灣人了！」陸人挺蘇貞昌口罩禁出口　點破關鍵資料：舉雙手贊成

▲「我們誤會台灣人了」，大陸網友讚成台灣禁口罩出口政策。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球蔓延，行政院長蘇貞昌下令禁口罩出口1個月，消息引起許多大陸網友批評。但有一名大陸網友調查資料後表示，「我們誤會台灣人了」，台灣口罩每年有9成從大陸進口，本地生產出口大陸僅1成不到，「如果再出口，台灣人可能都不能戴上口罩了，所以說禁止出口沒毛病啊。」

大陸一個微信公眾號「張江名媛」29日表示，當初剛看見台灣行政院長蘇貞昌的禁令時，只要在微博搜「台灣口罩」兩個詞，就能看見許多大陸網友的憤怒，她的心裡也相當不是滋味，畢竟她每年都會到台灣旅遊，對台灣也算有很深的感情，身邊也有許多朋友是台灣人。

張江名媛說，她後來到台灣幾個政府網站及新聞網站調查後，發現「我們真的誤會台灣同胞了」。她指出，台灣每年有9成的口罩從大陸進口、約有1成出口大陸，現在大陸口罩不夠，暫時不會出口台灣，因此台灣如果再出口，屆時「台灣人能不能戴上口罩，可能都保障不了，所以說禁止出口沒毛病啊」

▲張江名媛文章節錄。（圖／翻攝自微信）

她提出資料解釋，台灣外科口罩2019年總共生產1.71億多片，出口大陸僅185萬多片、佔出口比1.08%，而2019年進口口罩則高達4.3億多片，其中3.9億片是從大陸進口，佔比92.33%，N95口罩進出口的情況也跟外科口罩差不多，「由此可見，大陸出口到台灣的口罩，遠遠超過台灣出口的。」

她認為，雖然大陸一天能生產2千多萬個口罩，但從現在的情況看來，一定不夠大陸民眾使用，大陸口罩緊缺導致出口到台灣的口罩中斷，「可見台灣禁止出口口罩的原因，肯定不是針對大陸，而是為了彌補大陸口罩進口斷貨後，造成的數量不足情況。」

張江名媛最後說，對於台灣好的政策應該都舉雙手歡迎，畢竟台灣已經發現好幾起武漢肺炎病例了，考量到台灣口罩生產的數量緊缺，加上台灣人平常就有戴口罩的習慣，「台灣確保自己口罩供應完全合理啊」、「難道你希望看到台灣人因為把自己的口罩都給大陸，台灣人因為自己沒有口罩戴導致疫情擴散你才開心？」