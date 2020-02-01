義大利拍板「拒台灣飛機入境」！網崩潰行程大亂　鄉民「狂踩地雷」報復！

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）拍板，拒絕中國飛機入境，連同台灣也納入停飛範圍。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

因應新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）當地時間30日召開宣布，將暫停所有往來中國與義大利的航班，停飛範圍包括中國大陸、香港、澳門和台北。相關消息在網路上也引發網友討論，很多網友喊冤強調台灣與中國不同之外，也有人揚言要狂踩義大利人的地雷做為報復。

義大利總理孔蒂當地時間30日召開記者會宣布，確認在羅馬有2名來自中國的遊客確診感染武漢肺炎，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有往來中國與義大利的航班，為首個全面暫停往來中國航班的國家。

請繼續往下閱讀...

▲華航31日晚間發布聲明表示，將取消2月2日台北（桃園）-羅馬CI75與2月3日羅馬-台北（桃園）CI76航班。（圖／華航提供）



義大利拒絕台灣飛機入境的政策，將從2月2日到4月28日期間實施，外交部31日回應表示，由於有其他國家確診病例高於我國卻未受到飛航限制，這決定應和我國疫情無關，而是義大利政府基於錯誤認知，而作成的錯誤決定，希望義大利政府能更正其決定。

拒絕飛機入境的決定，也讓台灣的航空業者大受影響。根據《中央社》報導，華航駐義大利分公司總經理吳順益表示，他在會中極力向機管局說明，台義航線與中國無關，台灣目前爆發的零星病例多屬境外移入，且管控良好，相較有不少疫情個案更嚴重的國家，不應把台灣納入禁飛之列。

吳順益表示，義大利機管局承諾會向政府轉達相關意見，但機管局表示此政策是由義大利總理昨晚與內閣開會親自拍板決定，機管局事前未獲得告知，是否有轉圜餘地，須視義大利中央政府決策。

▲停飛之後，許多人的義大利行程受到影響。圖為特雷維噴泉（Trevi's Fountain）。圖中人物與內文無關。（圖／路透）



《中央社》報導指出，台義停飛消息一出，旅義台灣同鄉會的社群網絡一片哀號，不少台僑已預定在二月初返台工作或探親，現在行程大亂，也有幾位義大利夫婿陪著台灣妻子返台過年，很擔心無法順利安排轉機回義大利，心情都很崩潰。

台灣的PTT鄉民接受到義大利拒絕台灣飛機入境後，有網友抱怨或自嘲，「去不了義大利改去義大世界也不錯啊」、「X〜剛訂去米蘭的機票」、「義大利除藍寶堅尼還有什可以抵制的」、「羅馬機場明明還開給台灣旅客快速通關」。

▲網友狂踩義大利人地雷，揚言要在披薩加爆鳳梨（圖／資料照）



也有不少網友狂踩義大利人的地雷表示，「我披薩還不加爆鳳梨！」、「我要在義大利麵、披薩都狠狠加滿鳳梨」、「夏威夷披薩才是正統，其他邪門歪道」、「吃夏威夷披薩氣死義大利人」、「我要在披薩上面加臭豆腐」、「從明天開始拍一個禮拜的鳳梨披薩到義大利官方推特」。

WHO宣布武漢肺炎列「國際關注公衛緊急事件」後，包括義大利、以色列、新加坡及日本（禁湖北人）等國，即刻宣布禁止陸客或陸航班入境。美國則呼籲，國人不要去中國以利防疫，美國航空、達美也跟進宣布停飛中國。

►蔡依林「翻糖蛋糕品牌」～獨家開賣了！