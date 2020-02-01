新科立委今報到宣誓就職！　「堃昌配」搶國會正副龍頭

▲游錫堃、賴士葆。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，隨後舉行新任立法院正、副院長選舉投票，民進黨團推舉不分區立委當選人游錫堃、現任立法院副院長蔡其昌角逐正副院長寶座，國民黨團則派出資深立委賴士葆、楊瓊瓔搭配參戰，院長選舉預計中午12時開票、副院長開票則於下午4時，新任正副院長將在下午5時正式宣誓就職。

第10屆立法委員2月1日上午8時簽名報到，並於9時30分宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念。隨後10時30分舉行院長選舉投票，並於中午12時開票；下午2時30分則將進行副院長選舉投票，並於下午4時開票，新任正副院長將在下午5時宣誓就職。

▲新科立委報到，立法院內佈置完畢。（圖／記者楊蕓攝）



根據第10屆立法委員選舉結果，民進黨團奪下61席，第二度於國會單獨過半；國民黨團則拿下38席；去年8月成立的台灣民眾黨一舉拿下5席不分區立委，取代時代力量成為國會第三大黨；時代力量也拿下3席不分區立委；親民黨因政黨票未達5%，首度無緣續留國會。

因應新國會的來臨，民進黨團30日先行於立法院召開籌備會，並於會中正式推舉游錫堃搭配蔡其昌角逐新國會正副院長。由於民進黨在本次大選拿下61席單獨過半，「堃昌配」可望獲選為新一任國會正副龍頭。

▲蔡其昌（左）、游錫堃（右）。（合成圖／記者李毓康攝）



針對新會期將推出之優先法案，時代力量黨團30日上午召開記者會，共列出22大類、25項法案內容，包含廣播電視法、衛星廣播電視法、有線廣播電視法在內的「廣電三法」、兩岸人民關係條例、我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案、平均地權條例、不動產經紀業管理條例、房屋稅條例、公益揭發保護法草案、貪污治罪條例、刑事陪審法草案、324調查特別委員會條例、刑事訴訟法、犯罪被害人保護法。

此外，還有兒童及少年福利與權益保障法、幼兒教育及照顧法、礦業法、廢棄物清理法、能源管理法、環境資源部組織法、環境影響評估法、最低工資法、工會法、集會遊行法、媒體壟斷防止暨多元維護法草案。

▲游錫堃拜會時代力量立法院黨團。（圖／記者林敬旻攝）



首次進軍國會的民眾黨則瞄準居住正義相關法案，如房屋稅條例、實價登錄2.0以及推動投票年齡下修到18歲，目標落實選前的承諾。另外，在勞權部分，則會先完善大量解僱勞工保護法相關規定。

民進黨與國民黨部分，則都尚未推出黨團的優先法案。民進黨團預計於1日上午9時召開黨團會議，就新會期之法案與運作內容進行討論；國民黨團則因31日才選出黨團總召林為洲、黨團書記長蔣萬安與首席副書記長林奕華，黨團優先法案則有待新科立委就任後再進行討論。

▼游錫堃拜會台灣民眾黨。（圖／記者林敬旻攝）



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