陳歐珀連三屆立委報到搶頭香！　91歲母親坐輪椅首度現身紅毯

記者林銘翰／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，民進黨立委陳歐珀一早5點便與妻子現身立法院，隨後高齡91歲的母親與93歲的姑姑也於7點多抵達立院大門，29歲的兒子也二度陪伴陳歐珀參加就職典禮，新會期首日就大打「家人牌」，也是連續三屆搶得頭香。

▲立法院新科立委報到，陳歐珀搶得頭香。（圖／記者林敬旻攝）



第10屆立法委員定於2月1日上午8時簽名報到，並於9時30分宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念。隨後10時30分將舉行院長選舉投票，並於中午12時開始；下午2時30分再進行副院長選舉投票，並於下午4時開票，新任正副院長將在下午5時宣誓就職。

▲立法院新科立委報到，陳歐珀搶得頭香。（圖／記者林敬旻攝）



陳歐珀表示，今天一早5點就與太太來立法院報到，自己平常開會日也都很早就到立法院，今天是報到日所以又提早到5點抵達，而且還帶了高齡91歲的母親與93歲的姑姑一同出席。

陳歐珀母親受訪時表示，今天很早就來到立法院，感覺很高興，因為以前從來沒有到過立法院；陳歐珀的姑姑則說，今天的心情很高興，完全不會緊張。

陳歐珀說，自己很珍惜每一次擔任立法委員的機會，父親總共有七位兄弟、六位姐妹，每一位他都有親自邀請。此外，自己29歲的兒子是今天家庭成員中最年輕的一位，也是第二次陪他前來參加就職典禮。

陳歐珀的兒子則說，今天是第二次陪父親來參加，當了第三屆心情也已經習慣，主要是負責帶阿嬤來。被問及未來是否有意從政時，他僅笑說「目前沒有打算」。

▼民進黨立委陳歐珀大打家人牌。（圖／記者李毓康攝）



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