LIVE／立法院長誰與爭鋒！游錫堃PK賴士葆　第10屆立委就職宣誓

記者黃巈禾／台北報導
立法院第10屆立法委員1日報到，宣誓就職後，隨即舉行正副立法院長選舉。民進黨推派不分區立委當選人游錫堃搭配現任立法院副院長蔡其昌角逐立法院正副院長，國民黨則推舉立委賴士葆與楊瓊瓔搭檔競選。
▲游錫堃、賴士葆。（合成圖／記者屠惠剛攝）
第10屆立法院，民進黨拿下61席，單獨過半，國民黨38席，台灣民眾黨得到5席，成為立法院第三大黨，時代力量則得到3席。立法院第10屆立委1日報到，並舉行正副院長選舉。
依照流程規劃，立委當選人上午8時開始報到並領取委員出席證，9時30分就職宣誓，並到議場前廣場合影。接著10時30分舉行正副院長選舉投票，中午12時開票，12時30分中場休息兩小時。下午2時30分再舉行副院長選舉投票，下午4時開票，新任正副院長下午5時宣誓就職。
▲立法院進行院長投票。
▲賴品妤、林昶佐一同走紅毯，賴品妤立委首日以俐落短髮現身。（圖／記者李毓康攝）
▲台灣基進陳柏惟報到。（圖／記者林敬旻攝）
▲立法院新科立委報到，國民黨立委替賴士葆加油。（圖／記者林敬旻攝）
▲高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）
▲江啟臣。（圖／記者李毓康攝）
▲張其祿、賴香伶、蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）