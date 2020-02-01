LIVE／立法院長誰與爭鋒！游錫堃PK賴士葆　第10屆立委就職宣誓

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，接著並進行政副院長的投票選舉。此次新國會台灣民眾黨搶下5席次，化身第三大黨，儘管民進黨單獨過半，但民眾黨在院長選舉的投票意向仍攸關未來與朝野各黨的競合。民眾黨團總召賴香伶表示，立法院長將支持民進黨籍游錫堃，至於副院長，黨團幹事長高虹安說，將自提賴香伶，以回應選民期待。