南警2月1日重點路段交通大執法　守護市民用路安全

▲台南市警局將從2月1日起，針對重點路段交通大執法，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局2019年8月起即分析交通事故肇事特性與因素，陸續實施「闖紅燈」、「超速違規」及「違規停車零容忍」等專案性大執法，以逐漸改善用路人違規習慣並降低交通事故約1成，近來發現違規轉彎及未戴安全帽成肇事主因，將從2月1日起，針對重點路段交通大執法，請民眾注意。

警方分析2019年1至11月交通事故，發現轉彎未依規定3735件中，市區占2992件約8成，未帶安全帽造成死傷857件，市郊分局占643件約7.5成，因此台南市警局重新檢討相關作為，並以易肇事路段改善及降低事故嚴重度為目標，實施「重點道路」加強執法，初期將重點放置在易肇事的永康區中華路及東區中華東路，並請市府工務局、交通局全面辦理會勘，改善工程提升用路安全。

另應各轄區特性「因地制宜」實施不同執法作為，例如：市區以闖紅燈及未依規定轉（包含左、右轉彎未先行行駛內【外】側車道、未兩段式左轉等）為主；郊區則以闖紅燈、超速行駛及未戴安全帽為主，仍請駕駛朋友時時遵守交通規則，切記您的方便，可能造成他人的不便。

交通大隊大隊長翁誌宏表示，這次大執法將結合各分局的力量於路段（口）「守望」用路人的安全與維持交通秩序，此外，更呼籲各位駕駛朋友，警方開單取締僅是手段非目的，遵守交通規則更是保護自身交通安全的第一守則，而在路上遇到警察人員時，請不吝給予鼓勵，如有耽誤民眾寶貴的時間時，亦請配合與見諒，在未來警察局亦將持續滾動式檢討各項執法作為，提供台南市民一個友善、安全及便利的交通環境。