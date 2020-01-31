　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警2月1日重點路段交通大執法　守護市民用路安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局將從2月1日起，針對重點路段交通大執法，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局將從2月1日起，針對重點路段交通大執法，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局2019年8月起即分析交通事故肇事特性與因素，陸續實施「闖紅燈」、「超速違規」及「違規停車零容忍」等專案性大執法，以逐漸改善用路人違規習慣並降低交通事故約1成，近來發現違規轉彎及未戴安全帽成肇事主因，將從2月1日起，針對重點路段交通大執法，請民眾注意。

▲台南市警局將從2月1日起，針對重點路段交通大執法，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方分析2019年1至11月交通事故，發現轉彎未依規定3735件中，市區占2992件約8成，未帶安全帽造成死傷857件，市郊分局占643件約7.5成，因此台南市警局重新檢討相關作為，並以易肇事路段改善及降低事故嚴重度為目標，實施「重點道路」加強執法，初期將重點放置在易肇事的永康區中華路及東區中華東路，並請市府工務局、交通局全面辦理會勘，改善工程提升用路安全。

▲台南市警局將從2月1日起，針對重點路段交通大執法，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另應各轄區特性「因地制宜」實施不同執法作為，例如：市區以闖紅燈及未依規定轉（包含左、右轉彎未先行行駛內【外】側車道、未兩段式左轉等）為主；郊區則以闖紅燈、超速行駛及未戴安全帽為主，仍請駕駛朋友時時遵守交通規則，切記您的方便，可能造成他人的不便。

交通大隊大隊長翁誌宏表示，這次大執法將結合各分局的力量於路段（口）「守望」用路人的安全與維持交通秩序，此外，更呼籲各位駕駛朋友，警方開單取締僅是手段非目的，遵守交通規則更是保護自身交通安全的第一守則，而在路上遇到警察人員時，請不吝給予鼓勵，如有耽誤民眾寶貴的時間時，亦請配合與見諒，在未來警察局亦將持續滾動式檢討各項執法作為，提供台南市民一個友善、安全及便利的交通環境。

ET快訊
陳建州「全面停工」！　陪范瑋琪度難關：祝福所有人平安健康
Kobe和老婆約定「不搭同一台直升機」　友人曝光真實原因
晚間急開「確診第10例」記者會　陳時中：台灣可分離病毒了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

空品不良　鎖定露天燃燒陳情熱區強力取締捍衛民眾健康

南警2月1日重點路段交通大執法　守護市民用路安全

因應武漢肺炎疫情升溫　台南安平2月份大型活動暫緩舉辦

2020桃園燈會開展點亮老街溪　邀您進入光之桃花源

彰化縣32所國中取消寒輔　出入校園都得戴口罩

嘉市新民路診所火警救出6民眾　籲加裝住宅用火警警報器

創世嘉義分院18年　盼建新院提升服務量能

請小心駕駛！　轉彎違規警察就在你身邊

黃偉哲視察大賣場口罩供貨情形　籲請市民朋友勿搶購囤積口罩

台灣燈會辦小小警察勇闖活動　市警局邀弱勢家庭搶先闖關

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

韓國瑜：開學後單日需55萬片口罩 疫情若爆發...「要蓋大型收容所」

大膽貓奴伸手喊「give me five」下秒牠爆衝怒咬網笑翻：狂重播

杜江鏡頭前撒嬌霍思燕　「我還想和妳再生一個Baby」＞／／＜

空品不良　鎖定露天燃燒陳情熱區強力取締捍衛民眾健康

南警2月1日重點路段交通大執法　守護市民用路安全

因應武漢肺炎疫情升溫　台南安平2月份大型活動暫緩舉辦

2020桃園燈會開展點亮老街溪　邀您進入光之桃花源

彰化縣32所國中取消寒輔　出入校園都得戴口罩

嘉市新民路診所火警救出6民眾　籲加裝住宅用火警警報器

創世嘉義分院18年　盼建新院提升服務量能

請小心駕駛！　轉彎違規警察就在你身邊

黃偉哲視察大賣場口罩供貨情形　籲請市民朋友勿搶購囤積口罩

台灣燈會辦小小警察勇闖活動　市警局邀弱勢家庭搶先闖關

「誤會台灣人了！」陸人挺蘇貞昌口罩禁出口　點破關鍵資料：舉雙手贊成

EXO世勳出道8年沒忘記她！　現身「練習生時期最愛奶茶店」暖舉曝光

義大利拍板「拒台灣飛機入境」！網崩潰行程大亂　鄉民「狂踩地雷」報復！

基隆大嬸見店貓嚇傻：武漢肺炎！老闆神回8字輾壓　萬人讚爆

2011年來台比賽滿貫轟陽耀勳　明星腿砲葛蘭德森宣布退休

紫色花球秘境、14公頃粉紅波斯菊　全台4大免費夢幻花海盤點

「火神山醫院」全面通電　武漢市長：2月3日起正式收治病患

返家遇死劫！休旅車自撞釀2死　3歲女：「媽咪救我」…下秒爆炸

韓國18歲自由車選手被車撞飛慘死　送醫途中宣告不治

雷納德談Kobe罹難「每天都很難過」　曝去年奪冠後馬上打給老大

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

鎖定露天燃燒強力取締

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

南警2月1日重點路段交通大執法

洗碗預兆！她只花200元刮中頭獎

2020桃園燈會　開展點亮老街溪

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

彰化32所國中取消寒輔　出入需戴口罩

民買口罩撲空怒報警　康那香工廠無奈：1人送2片

永康警加強中華路易違規熱點路段執法

因應武漢肺炎疫情安平大型活動暫緩

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

口罩商違反藥事法被下架　屏東議員說話

更多熱門

相關新聞

新北環狀線正式通車！蔡英文：身為新北市民很高興

新北環狀線正式通車！蔡英文：身為新北市民很高興

新北環狀線31日正式通車，下午2時開始營運，一早先在十四張站舉辦通車典禮。總統蔡英文致詞時表示，自己也是新北市民，看到環狀線通車，非常高興。

屏東熱博現車潮　警賣力疏導遊客感心

屏東熱博現車潮　警賣力疏導遊客感心

環狀線通車利多　數據顯示雙和區3線貫穿「漲聲將響」

環狀線通車利多　數據顯示雙和區3線貫穿「漲聲將響」

春節連假台南南區好行又安心

春節連假台南南區好行又安心

春節連假期間南警交管暖心拜年

春節連假期間南警交管暖心拜年

關鍵字：

南警交通大執法用路安全

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

她打疫苗仍中衰A流　住院5天死亡

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

連續3天買無口罩！李艷秋自責「錯在相信蘇貞昌」

澤尻英龍華19歲開始染毒！遭求刑1年6個月

大陸男主播「鏡頭前突然狂咳」新聞播一半講不出話

嬤過世汪超憂鬱　溝通完牠露燦笑

Kobe約定「不搭同台直升機」原因

太妍、銀赫邀落單河成雲一起坐

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

WHO總幹事：世界應感謝中國！

好市多口罩被秒殺！民眾圍剿店員狂嗆

何志偉證實「黑范」求道歉　曝雙方對話內容

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面