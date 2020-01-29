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春節7天假南警3540人次交管　暖心拜年微笑大Fun送...市民拍拍手

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▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，其中最艱鉅的交通疏導管制工作，高速公路北上高乘載管制，管制工作造成民眾不便，更是會造成平面道路回堵，面對此一艱鉅工作，南警均能面帶微笑，向民眾問候新年快樂，暖警行為深獲好評。

▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市「月津港燈節」及「龍崎空山祭」活動與各大風景區均湧入大量出遊之人、車潮，警察局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗260處，出勤3540人次警力，以維持轄區風景區與各主要道路交通順暢。

▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局藉由交通流暢中心，結合市府交通局、工務局、公路總局工務段及國道高速公路局交控中心，指定專人24小時監控轄區易塞車路口、重要交流道周邊及聯絡道路車流，隨時監看車流並掌握交通壅塞路段，利用遠端控制號誌秒數並在第一時間調度派員前往現場指揮疏導車流與路況排除，同時充分利用LINE交通群組互相聯繫及臉書粉絲專頁傳遞訊息並調度警力。

▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高速公路沿線分局亦利用路口監錄系統即時監看車流情形，機動配合調整勤務，並由交通警察大隊勤指中心與各分局勤指中心充分合作，於接獲各類狀況通報時，均能立即指揮各分局線上勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報。這次假期期間亦主動上線警察廣播電臺插撥路況、替代道路資訊97則及提供地方廣播群組託播即時路況共計426則，善用廣播，發揮功效。

▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2020年春節連續假期，市警局在各風景區、車站、重要聯外道路等均派有員警指揮疏導，員警執勤認真，台南市交通均屬順暢，另為使民眾行車更安全，亦針對各項重大違規加強取締，對輕微違規則採勸導方式或立即排除。

市警局指出，這次假期交通得以順暢，利用LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，發揮事半功倍之效，能讓民眾安心、開心、平安出遊。

▲2020年農曆春節共有7天連假，台南市警局在連假中24小時不打烊，執行各項交通管制疏導工作，深獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長周幼偉，對警察人員及義交、民力等交通尖兵於假期期間犧牲假期為市民服務的精神，全心全力投入交通工作，提升台南市交通環境及用路人行的安全；也感謝民眾於交通較壅塞時，能遵守交通管制路線與措施耐心駕駛，共同續營造「交通順暢平安」優質環境。

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