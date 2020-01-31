2020桃園燈會開展點亮老街溪　邀您進入光之桃花源

▲2020桃園燈會，以「光之桃花源」為主題，開展點亮老街溪。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園燈會31日晚間，於平鎮新勢公園正式開燈，到2月12日為期13天，以「光之桃花源」為主題，設計3大燈區，包括「平鎮新勢公園的飛天曙光燈區」、「中壢光明公園的大地曙光燈區」及「老街溪沿岸的銀河曙光燈區」，共有超過40組以上的特色燈組，歡迎民眾前往賞燈。

▲「台灣首見」萬朵七彩LED玫瑰花燈音樂花毯秀-大地花毯秀！（圖／觀旅局提供）

市府指出，桃園燈會今起開展點亮平鎮、中壢兩區，全長約2公里的老街溪水岸，有「7大創新」，分別為：

1.「全國首創」燈會專屬「曙光樂團」演唱燈會主題曲-「曙光」！

2.「首度獨家來台」法國機械巨龍馬戲團定目劇場—光之巨龍秀！

3.「桃園原創」全新創作夜光定目踩街秀—老鼠娶親！

4.「全台最大」屏幕面積達500平方公尺的光雕秀—光之飛航秀！

5.「台灣首創」戶外劇場式3D立體浮空光影秀—光之森林！

6.「台灣第一」面積最大的燈飾迷宮—光之迷宮！

7.「台灣首見」萬朵七彩LED玫瑰花燈音樂花毯秀-大地花毯秀！

另外，三大燈區各具特色，展現傳統及創新燈組內涵。平鎮新勢公園的「飛天曙光燈區」以「桃園航空城、國門之都」為主題，主燈為高15公尺、寬近60公尺，屏幕面積達500平方公尺的「光之飛航秀」，白天是迎風起飛的飛機，夜晚則化為全台最大屏幕，結合動畫及特效聲光，上演桃園魔幻「光之飛航秀」。

中壢光明公園的「大地曙光燈區」則傳達「桃園花彩大地」之美，最吸睛的是由上萬朵七彩LED玫瑰花組成的「大地花毯秀」，白天是大片純白玫瑰花海，夜間則會隨著出身大溪的帽子歌后-鳳飛飛的動人情歌進行色彩變化律動的「大地花毯秀」，「魔幻城堡」燈飾採巴洛克式風格，邀請大家進入文藝復興時期的世界，還能登堡俯瞰大地花毯秀!

位於兩公園間的老街溪沿岸則為「銀河曙光燈區」，將老街溪幻化為銀河世界，河面上鋪設大片蒲公英、風車、水母、白鷺鷥等造型燈飾展現數大便是美的視覺享受，另外還邀請遠從法國而來，高達12公尺高的機械巨獸馬戲團團隊，於每日晚間7點、8點、9點上演巨大震撼的「光之巨龍秀」。

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