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2020桃園燈會打造七大亮點　創全台最長水岸燈會

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▲2020桃園燈會打造七大亮點。（圖／市府提供）

▲2020桃園燈會打造七大亮點。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園燈會」今年首度移師中壢老街溪，將2公里沿岸區域打造為「光之桃花源」，為全台最長水岸燈會，三大燈區包括平鎮區新勢公園「飛天曙光區」、中壢區老街溪河岸公園「銀河曙光燈區」及光明公園「大地曙光燈區」，活動時間為1月31日至2月12日共13天，歡迎市民朋友踴躍參觀。▲2020桃園燈會打造七大亮點。（圖／市府提供）

▲觀旅局長楊勝評指出，「2020桃園燈會」將中壢老街溪2公里沿岸區域打造為「光之桃花源」。（圖／市府提供）

市府觀光旅遊局長楊勝評8日於市政會議中指出，2020桃園燈會主視覺由台灣燈會主視覺設計團隊設計，以「光之桃花源」代表桃園老街溪，在經過大力整治、脫胎換骨後，老街溪成為桃園休閒活動的新地標，期待藉由燈會讓更多的市民朋友發現全新的老街溪。

楊勝評表示，2020桃園燈會將延續桃園水岸燈會特色，將平鎮區新勢公園至中壢區光明公園間老街溪沿岸打造為「光之桃花源」，並結合光影科技規劃七大亮點，包括「全台最長」，2公里水岸燈會，3大主題燈區，超過30組科技與傳統燈組；「全台最大」，「透明網格」屏幕面積廣達500平方公尺的光雕秀；「國內第一」，首創超過萬朵LED七彩變色玫瑰花毯-光之花毯秀；「台灣最大」，超過百隻3D昆蟲、動物浮空投影秀—光之森林；「首度來台、全台獨家」，高12公尺法國機械巨龍馬戲雜耍團隊—光之巨龍秀；「桃園原創」，全新創作夜光遊行踩街秀—老鼠娶親；還有「燈會專屬」，為桃園燈會量身打造「曙光樂團」，創作、演唱「桃園燈會主題曲」。

從2月5日至2月12日，燈會現場更安排多場精彩表演，包括MANJAGO GROUP非洲鼓舞團、法國紅磨坊賭城歌舞秀舞團、MRG魔力奇幻馬戲家族、Ocean 海洋拉美騷莎樂團等，都是精彩可期的國際級表演團隊，不容錯過，歡迎市民與國人前來桃園賞燈、看表演，一同歡慶元宵。

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