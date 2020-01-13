金鼠年就是要「溜鼠」　2020桃園燈會鼠年2款小提燈亮相

▲「鼠來運轉」小提燈，可提供大小朋友以「溜」的方式體驗「溜鼠」樂趣。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020金鼠年，桃園市政府13日發布鼠年小提燈，首度推出2款造型，分別為「錢鼠遊桃園」及「鼠來運轉」。其中「錢鼠遊桃園」外型取自宮燈造型，刻繪出桃機迎賓、石門勝景、慈湖春曉、大溪老街等桃園在地景致；而「鼠來運轉」的外型則是俏皮小老鼠，可提供大小朋友以「溜」的方式玩小提燈，體驗「溜鼠」樂趣。

▲「錢鼠遊桃園」和▼「鼠來運轉」小提燈。（圖／市府提供）

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市府表示，在1月31日至2月12日燈會期間，週六將發送「鼠來運轉」小提燈，週日則發送「錢鼠遊桃園」小提燈，市民朋友可前往平鎮新勢公園與中壢光明公園領取。

▲「2020桃園燈會」小提燈亮相發表會。（圖／市府提供）

「2020桃園燈會」小提燈亮相發表會中，副市長李憲明表示，2020桃園燈會從1月31日至2月12日，共計13天，沿著老街溪串連平鎮新勢公園及中壢光明公園，打造近2公里長的水岸燈廊，點亮佳節的繽紛熱鬧。

觀旅局長楊勝評表示，桃園燈會自2003年開始舉辦，迄今將邁入第18年，有豐富的活動經驗。2020桃園燈會小提燈邀請具30餘年紙雕藝術經驗，也是國內各大燈會小提燈御用設計師洪新富設計製作，以傳統意涵搭配桃園景觀特色設計，別具意義。包括市議員王仙蓮、陳美梅、市府觀旅局長楊勝評、地稅局長姚世昌、新聞處長詹賀舜、桃園區長陳玉明、中壢區長吳宏國、平鎮區長鄭詩鈿等均一同出席發表會。

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