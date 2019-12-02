　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

如果老街溪河岸公園樹木會說話　桃園市政：鄭文燦做的不錯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲老街溪樹木說，桃園鄭文燦做的不錯

▲鄭文燦笑容燦爛的表示，如果老街溪河岸公園的樹木會說話，他相信它們一定會說「鄭文燦做的不錯」。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

看到小英桃園南、北區競選總部成立，滿滿的人潮，桃園市長鄭文燦笑容燦爛的表示，桃園已經是全台成長最快，進步最多的城市；5年來締創多項第一名，現在中壢也不一樣了，每一項建設，品質、美感都比以前還要更好，如果老街溪河岸公園的樹木會說話，他相信它們一定會說「鄭文燦做的不錯」。

▲老街溪樹木說，桃園鄭文燦做的不錯

▲鄭文燦相信老街溪河岸公園樹木如果會說話，也會肯定他對市政的推動。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦於民進黨總統參選人蔡英文桃園市北區、南區競選總部，1日成立大會中致詞時，一句「老街溪河岸公園樹木，都要稱讚他市政做的不錯」，展現其對市政推動的自信，而現場數萬民眾更報以熱絡掌聲肯定。

鄭文燦表示，桃園已經是全台灣成長最快，進步最多的城市。5年來桃園的人口增加20萬人，全台灣第一名，台商回流7000億，有1538億、將近4分之1落腳桃園，桃園也是全台灣年輕人，最喜歡找工作、找房子、追求人生夢想的地方。

▲老街溪樹木說，桃園鄭文燦做的不錯

▲生態豐富的老街溪河岸。（圖／記者楊淑媛攝）

所以，桃園真的值得建設，他當市長最大的成就，是看到桃園人心中的那一份幸福感，在臉上的微笑；現在中壢也不一樣了，每一項建設，品質、美感都比以前還要更好，如果老街溪河岸公園的樹木會說話，他相信它們一定會說鄭文燦做的不錯。

鄭文燦說，軌道建設在台北花了9千億，接著還要再花6千億，鐵路地下化台北花了1千8百億，現在桃園才跨出第一步。雖然有些人覺得，除了台北以外，不應該發展捷運，但他要告訴大家，歐洲或日本城市的交通建設要轉型，就是要軌道建設，蔡總統支持桃園的軌道建設，也拜託大家挺總統、挺桃園。

鄭文燦說，他當市長，很多地方變得不一樣，河川變漂亮了，下水道在興建了，社會住宅、運動中心、YouBike、圖書館、美術館，種種的建設都在進行。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
樂團主唱家中上吊身亡！生前唱紅3.5億神曲
高以翔靈堂「開放粉絲弔唁」！時間曝光　折紙鶴陪伴高飛
男人再壯都「不舉」！網掀「椅子挑戰」熱潮　只有女人辦得到
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安平水資源回收中心放流水回收再利用簽MOU　解決南科供水缺口

還有一、二年才誕生　日本設計團隊親身與談桃園未來圖書館

如果老街溪河岸公園樹木會說話　桃園市政：鄭文燦做的不錯

北水局放流魚苗12萬6千尾　回饋水庫淹沒區居民

花蓮太平洋縱谷馬拉松7日登場　日選手將以特殊造型跑全馬

南迴小客車自撞護欄「氣囊炸開起火燃燒」　大武警救出2人

車停三峽謊報失竊　健忘男依誣告罪處刑

提早半年接班　桃園大溪農會遴聘曾繁春接任總幹事

新城站變身太魯閣展示館　手機掃瞄QR CODE下載地圖帶著走

郭國文提出「力抗假契作、真統戰」　李武龍：不要將自己無能推給對岸統戰

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

台南安平水資源回收中心放流水回收再利用簽MOU　解決南科供水缺口

還有一、二年才誕生　日本設計團隊親身與談桃園未來圖書館

如果老街溪河岸公園樹木會說話　桃園市政：鄭文燦做的不錯

北水局放流魚苗12萬6千尾　回饋水庫淹沒區居民

花蓮太平洋縱谷馬拉松7日登場　日選手將以特殊造型跑全馬

南迴小客車自撞護欄「氣囊炸開起火燃燒」　大武警救出2人

車停三峽謊報失竊　健忘男依誣告罪處刑

提早半年接班　桃園大溪農會遴聘曾繁春接任總幹事

新城站變身太魯閣展示館　手機掃瞄QR CODE下載地圖帶著走

郭國文提出「力抗假契作、真統戰」　李武龍：不要將自己無能推給對岸統戰

台北正妹買芝麻包！一剝驚見「超豐盛內餡」傻了…網笑歪：真的超芝麻

冬盟／吉田叡生首次雙響砲　中外野開轟是生涯第2支

高以翔靈堂開放粉絲弔唁！　「折紙鶴寫下思念」陪伴一同高飛

台南安平水資源回收中心放流水回收再利用簽MOU　解決南科供水缺口

駁「喬病床」不實謠言　滕西華還原當時事件始末

還有一、二年才誕生　日本設計團隊親身與談桃園未來圖書館

如果老街溪河岸公園樹木會說話　桃園市政：鄭文燦做的不錯

班上就2人！偏鄉老師「考試中斷」：都去大小號　網笑翻曝「黑暗計畫」

汪界「海王子」超愛捕魚！　爸要放生牠超激動：還來～

銀塔榨鴨限量供應　法國傳奇經典名菜現身Chefs Club Taipei

地方熱門新聞

醉男亂入廟會遭圍毆　警掌握犯嫌

連續5天威力掃蕩臨檢

對幼女下體刺入棍棒　台中獸父判12年

男子駕車載怪手翻覆　險砸路旁宮廟

最壓軸周慶　Big City四天8.2萬車次進出

新竹台大生醫分院　17日正式營運

深夜攔警車送母就醫 網友po文尋找救命員

苗栗議員曾玟學呼籲　票投時力選好的

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

樹林濟安宮五朝清醮30神尊齊遶境

「鳳凰獎」台南市消防局3人當選

全台最美公路馬拉松賽

車停三峽謊報失竊　健忘男依誣告罪處刑

淡水小吃收攤　百生淚別10年阿母

更多熱門

相關新聞

陳水扁酸：高雄人會讓韓國瑜下台！

陳水扁酸：高雄人會讓韓國瑜下台！

國民黨總統候選人韓國瑜1日回防高雄立委候選人站台，並在台上表示，「高雄人頭腦已經清醒了，民進黨如果不好好執政，高雄人會讓你們下台！」對此，前總統陳水扁2日在臉書粉專指出，「沒好好執政的是韓國瑜」，高雄人要告訴韓市長，「如果不好好執政，高雄人會讓你下台！」

外匯存底前段班　韓：大家為何窩囊

外匯存底前段班　韓：大家為何窩囊

李武龍：不要將自己無能推給對岸統戰

李武龍：不要將自己無能推給對岸統戰

鄭宏輝支持喝乾淨水　簽署4大訴求

鄭宏輝支持喝乾淨水　簽署4大訴求

王金平：我支持韓國瑜把市長做好

王金平：我支持韓國瑜把市長做好

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文老街溪樹木說話桃園鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

高以翔23歲女友憔悴現身！

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

高以翔水晶棺將抵台！直播陪他最後回家的路

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

「天使醫師」葉勝雄過世！享年42歲

SYM DRG機車開賣1天狂銷700台

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面