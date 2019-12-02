如果老街溪河岸公園樹木會說話　桃園市政：鄭文燦做的不錯

▲鄭文燦笑容燦爛的表示，如果老街溪河岸公園的樹木會說話，他相信它們一定會說「鄭文燦做的不錯」。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

看到小英桃園南、北區競選總部成立，滿滿的人潮，桃園市長鄭文燦笑容燦爛的表示，桃園已經是全台成長最快，進步最多的城市；5年來締創多項第一名，現在中壢也不一樣了，每一項建設，品質、美感都比以前還要更好，如果老街溪河岸公園的樹木會說話，他相信它們一定會說「鄭文燦做的不錯」。

▲鄭文燦相信老街溪河岸公園樹木如果會說話，也會肯定他對市政的推動。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦於民進黨總統參選人蔡英文桃園市北區、南區競選總部，1日成立大會中致詞時，一句「老街溪河岸公園樹木，都要稱讚他市政做的不錯」，展現其對市政推動的自信，而現場數萬民眾更報以熱絡掌聲肯定。

鄭文燦表示，桃園已經是全台灣成長最快，進步最多的城市。5年來桃園的人口增加20萬人，全台灣第一名，台商回流7000億，有1538億、將近4分之1落腳桃園，桃園也是全台灣年輕人，最喜歡找工作、找房子、追求人生夢想的地方。

▲生態豐富的老街溪河岸。（圖／記者楊淑媛攝）



所以，桃園真的值得建設，他當市長最大的成就，是看到桃園人心中的那一份幸福感，在臉上的微笑；現在中壢也不一樣了，每一項建設，品質、美感都比以前還要更好，如果老街溪河岸公園的樹木會說話，他相信它們一定會說鄭文燦做的不錯。

鄭文燦說，軌道建設在台北花了9千億，接著還要再花6千億，鐵路地下化台北花了1千8百億，現在桃園才跨出第一步。雖然有些人覺得，除了台北以外，不應該發展捷運，但他要告訴大家，歐洲或日本城市的交通建設要轉型，就是要軌道建設，蔡總統支持桃園的軌道建設，也拜託大家挺總統、挺桃園。

鄭文燦說，他當市長，很多地方變得不一樣，河川變漂亮了，下水道在興建了，社會住宅、運動中心、YouBike、圖書館、美術館，種種的建設都在進行。

►生火了！連我媽都用到發光