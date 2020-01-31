中壢男子IG散播不實疫情　警方網搜後移送桃檢

▲桃園市朱姓男子散播「中壢某醫院有武漢肺炎病患出現」等不實疫情訊息。（圖／翻攝自網路IG帳號）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部疾管署30日通報桃園市有民眾在IG通軟體上網路散播不實武漢肺炎疫情訊息，中壢警分局搜索後查出朱姓男子在個人IG上貼文「中壢某醫院已經有武漢肺炎病患出現了，請大家注意….」等不實疫情訊息，經通知到案說明，朱坦承該訊息未經查證，警方訊後30日晚間依傳染病防治法、刑法恐嚇公眾、妨害名譽等罪嫌移送桃檢偵辦。

中壢警方指出，30日下午5時許，衛福部疾病管署通報指出，有民眾在網路社群軟體Instagram留言：「中壢某醫院已經有武漢肺炎的病患出現了，請大家注意，不要亂跑，少出入公共場所」之不實訊息，為防止不實謠言散佈造成民眾恐慌，警方立即在社群網路搜索，發現某IG帳號涉嫌重大，搜尋比對帳戶相關資料，查出為住在中壢區23歲朱姓男子所有。

朱男經警方通知到案，訊問後坦承該疫情訊息是未經查證假訊息，警方則於晚間依傳染病防治法、刑法恐嚇公眾、妨害名譽等罪嫌，將朱男移送桃檢偵辦。

中壢警分局分局長劉印宮表示，為維護社會安定與秩序平穩，不容許任何假訊息散播影響民心，警方將持續加強查緝網路謠言，請民眾切勿散佈假消息，以免觸法。

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