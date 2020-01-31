　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

崑山一名台商赴大陸出境帶8盒口罩　海關沒收3盒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲配合防疫政策，航警局與海關在桃機落實安檢，30日查出逾3萬片超帶口罩，全數沒入轉至衛福部疾管署作為防疫所需。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合防疫政策，航警局與海關在桃機落實安檢，30日查出逾3萬片口罩違反管制規定，全數沒入轉至衛福部疾管署作為防疫所需。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合政府防疫工作，航警局與海關在桃園機場落實安檢，蘇姓台商31日返回大陸昆山，行李被查出攜帶8盒口罩，超出規定每人5盒上限，依《海關緝私條例》沒入3盒；此外，30日第一個上班日，航警局會同海關查獲123件郵包寄送出口案有33,225片口罩，根據經濟部公告自本月24日起至2月23日為期一個月，紡織材料製口罩管制出口規定，未申請核准者不得出口，將全數沒入轉至疾管署作為防疫所需。

航警局指出，為確保國內口罩供應所需，保障國人健康，經濟部1月23日公告，自1月24日起至2月23日止，為期一個月期間，紡織材料製口罩管制出口，自實施之日起，一般出口貨物、郵包與快遞貨物未依規定向經濟部國際貿易局申請專案核准者，紡織材料製口罩即不得出口。

▲航警局與海關在桃機落實安檢，30日查出逾3萬片超帶口罩，海關人員整理後轉至疾管署作為防疫所需。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局與海關在桃機落實安檢，海關人員整理後轉至疾管署作為防疫所需。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，一名蘇姓台商31日從桃機第二航廈欲搭機飛往上海時行李被查出攜帶8盒口罩，因超過每人5盒攜帶上限，海關依《海關緝私條例》當場沒入3盒；蘇姓台商向海關透露，因在大陸昆山工作，每次往返至少半年，為防範武漢肺炎才攜帶8盒口罩前往大陸，他並不清楚相關限制。

此外，航警局為配合政府政策管制口罩出口，協助海關針對旅客託運與手提行李、一般出口貨物、郵包及快遞貨物落實安檢，30日春節開工後第一個上班日會同海關在台北郵件處理中心郵件檢查時，查獲123件以郵包將口罩出口案件，總計查出共33,225片口罩全數由海關沒入，後續將依行政院規定，由海關移送衛福部疾管署做為國內防疫所需。

依據行政院現行管制措施，口罩個人只能攜帶5盒出境，不得以郵寄方式寄送出口，籲請國人遵守相關規定，以免觸法。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►好深怨恨！6年前她遭詐10萬元　男上門買彩券「一眼就認出」

►全台首例！打卡武漢「帶點好料回台」　桃園警亂傳疫情...檢開工秒起訴

►臉書貼文「出現第一起武漢肺炎」 桃園男到案辯：我是要大家注意

ET快訊
滯留武漢台商爆「疑似案例」 發燒7天　藥吃完了…還是被醫院請
南韓一日激增5例確診！兩人搭同班機回國都感染
一天新增102例通報個案！武漢肺炎「維持9例確診」
LIVE／武漢肺炎台灣確診9例　疫情指揮中心說明最新狀況
蔡依林捐440萬給武漢　網一看「捐款名」感動：超低調！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東3樓住宅火警　救出1人輕微嗆傷1人無大礙

中壢男子IG散播不實疫情　警方網搜後移送桃檢

詐領助理費近千萬…前議員入監　月薪2萬勞健保還自付：他們覺得給太多

快訊／台中龍井區工廠燃燒廢棄物釀大火　濃煙竄天8消防單位搶灌救

單親媽「忍病賺錢」讓兒讀大學！孝子放學打工卻遭橫禍　她咬牙苦扛經濟

民眾瘋搶口罩　彰化警方在口罩廠外加強巡邏維安

想認識大老闆！她參加性愛趴「揪團狂搖」卻做白工…自付摩鐵費還被告詐欺

綠島民眾「肺部發炎」　空勤總隊出動黑鷹直升機載回本島就醫

崑山一名台商赴大陸出境帶8盒口罩　海關沒收3盒

台東市「鼎富大樓」冒白煙　垃圾桶起火迅速撲滅

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

台東3樓住宅火警　救出1人輕微嗆傷1人無大礙

中壢男子IG散播不實疫情　警方網搜後移送桃檢

詐領助理費近千萬…前議員入監　月薪2萬勞健保還自付：他們覺得給太多

快訊／台中龍井區工廠燃燒廢棄物釀大火　濃煙竄天8消防單位搶灌救

單親媽「忍病賺錢」讓兒讀大學！孝子放學打工卻遭橫禍　她咬牙苦扛經濟

民眾瘋搶口罩　彰化警方在口罩廠外加強巡邏維安

想認識大老闆！她參加性愛趴「揪團狂搖」卻做白工…自付摩鐵費還被告詐欺

綠島民眾「肺部發炎」　空勤總隊出動黑鷹直升機載回本島就醫

崑山一名台商赴大陸出境帶8盒口罩　海關沒收3盒

台東市「鼎富大樓」冒白煙　垃圾桶起火迅速撲滅

蕭亞軒「山根到鼻頭高聳隆起」爆神進化！　拜年被拍側臉…網友全看傻了

IBM執行長異動！雲端部門負責人克里希納接棒　成美國第四位科技巨頭的印度裔CEO

被富二代男友狠甩！　正妹女星發瘋破門「砸爛他豪宅」…1個月後復合懷孕結婚

執行署台南分署法拍會 　小東路旁1樓金店面64折起

未延期！會計師提醒　扣繳憑單申報至下周三止

吳怡農啟動學習之旅！擬設協會推國防議題　台灣走透透

扶助受虐兒「募集220萬元」！壽險業公益計畫　邀民眾關注兒少保護議題

接「武漢籍旅客」返鄉　陸首發2專機飛泰國、馬來西亞

武漢台商嘆像孤兒　白血病、SLE病友憂成「確診外的死亡名單」

中山大學開第一槍「延後開學」　教育部：尚未接獲各校正式申請

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

即／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡

快訊／沖天炮射入…3連棟鐵皮工廠瘋狂大火

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

登阿里山眠月線女摔落6米高鐵橋下送醫

保母疏失害嬰「全身紫」　住院氣切感染亡

知名黑糖撞奶「陳三鼎」歇業內幕曝光

網傳「武漢肺炎在林口長庚」　刑事局逮2網友

稱為孫安佐墮胎…米砂惹怒前男友　被判拘役還要賠錢

1折員購又「原價退貨」　愛馬仕女經理被炒提告

14歲少女為了租房養男友！每日含淚忍受客人「頂撞」

轉傳武漢肺炎假消息　高雄2男女送辦

金山槍擊案！他身中4槍　小弟先扶回家換褲子才送醫

帶好料回台...亂傳疫情　桃警被起訴

電視斷訊遭追打　子推倒父2天後亡　

更多熱門

相關新聞

機捷A3站　預辦登機開通

機捷A3站　預辦登機開通

配合新北捷運環狀線開通，桃園機場公司於今（31）日啟用市區預辦登機及行李托運服務，未來旅客可透過桃園機場捷運A1（台北車站）及A3（新北產業園區站）預辦登機及行李托運。

桃機3大「智慧化神器」快速通關

桃機3大「智慧化神器」快速通關

桃機防範疫情消毒　防疫全面升級

桃機防範疫情消毒　防疫全面升級

今年春節桃機更塞！運量估會破去年尖峰

今年春節桃機更塞！運量估會破去年尖峰

無人機鬧桃機　20航班盤旋「塞到中南部」

無人機鬧桃機　20航班盤旋「塞到中南部」

關鍵字：

桃機配合防疫落實安檢台商超帶口罩遭沒收

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

汪小菲樂捐1萬個口罩到台灣「領取地點公佈」！

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面