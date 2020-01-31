崑山一名台商赴大陸出境帶8盒口罩　海關沒收3盒

▲配合防疫政策，航警局與海關在桃機落實安檢，30日查出逾3萬片口罩違反管制規定，全數沒入轉至衛福部疾管署作為防疫所需。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合政府防疫工作，航警局與海關在桃園機場落實安檢，蘇姓台商31日返回大陸昆山，行李被查出攜帶8盒口罩，超出規定每人5盒上限，依《海關緝私條例》沒入3盒；此外，30日第一個上班日，航警局會同海關查獲123件郵包寄送出口案有33,225片口罩，根據經濟部公告自本月24日起至2月23日為期一個月，紡織材料製口罩管制出口規定，未申請核准者不得出口，將全數沒入轉至疾管署作為防疫所需。

航警局指出，為確保國內口罩供應所需，保障國人健康，經濟部1月23日公告，自1月24日起至2月23日止，為期一個月期間，紡織材料製口罩管制出口，自實施之日起，一般出口貨物、郵包與快遞貨物未依規定向經濟部國際貿易局申請專案核准者，紡織材料製口罩即不得出口。

▲航警局與海關在桃機落實安檢，海關人員整理後轉至疾管署作為防疫所需。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，一名蘇姓台商31日從桃機第二航廈欲搭機飛往上海時行李被查出攜帶8盒口罩，因超過每人5盒攜帶上限，海關依《海關緝私條例》當場沒入3盒；蘇姓台商向海關透露，因在大陸昆山工作，每次往返至少半年，為防範武漢肺炎才攜帶8盒口罩前往大陸，他並不清楚相關限制。

此外，航警局為配合政府政策管制口罩出口，協助海關針對旅客託運與手提行李、一般出口貨物、郵包及快遞貨物落實安檢，30日春節開工後第一個上班日會同海關在台北郵件處理中心郵件檢查時，查獲123件以郵包將口罩出口案件，總計查出共33,225片口罩全數由海關沒入，後續將依行政院規定，由海關移送衛福部疾管署做為國內防疫所需。

依據行政院現行管制措施，口罩個人只能攜帶5盒出境，不得以郵寄方式寄送出口，籲請國人遵守相關規定，以免觸法。

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