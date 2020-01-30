臉書貼文「出現第一起武漢肺炎」 桃園男到案辯：我是要大家注意

▲桃園市許姓男子28日在臉書帳號貼文「目前山仔頂已發現第一起武漢肺炎」引起網友恐慌，警方迅速查出許男身分通知到案說明。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區許姓男子28日在臉書帳號上傳「目前山仔頂已發現第一起武漢肺炎」貼文，還點出通報單位為某間診所，引發網友恐慌，事發後診所接獲不少詢問電話因而報警處理，警方查出貼文者許男到案，許辯稱是與朋友聊天時聽到疑似案例貼文提醒大家注意，因目前是防疫期間，許男散佈假訊息被依恐嚇公眾、違反傳染病防治法、妨害名譽等罪嫌將許移送偵辦。

針對此起網友在臉書貼文散佈防疫假訊息，桃園市長鄭文燦出席國民黨團新任總召集人交接典禮時表示，防疫期間絕不能出現混淆大眾視聽事件，該名網友隨意PO文指稱有確診案例，警方已經抓到人了，網友被逮後還化假名換帳號，被點名診所院長也親自報案，特別提醒民眾配合政府防疫，可下載衛福部官方LINE帳號，以掌握正確防疫訊息。

平鎮警分局指出，許姓男子28日以小孩臉書帳號發文，貼文寫上「目前山仔頂已發現第一起武漢肺炎，通報單位為某診所」，防疫措施千萬做好等字眼，貼文後引發網友驚慌轉傳。

警方澄清，桃園市到目前為止沒有武漢肺炎確診病例，警方掌握貼文者帳號後就循線找人，查到為35歲的許姓男子，許男利用小孩臉書帳號貼文，警方找上門後，許男還將小孩臉書帳號更名為日前墜機身亡的NBA籃球明星「KOBE」，企圖攪亂視聽，許男到案後辯稱，傳聞是日前與友人聊天時得知，貼文只是希望引起大家注意，根本沒想到會觸法。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

►小黃運將與行人當街格鬥！車排長龍按聲喇叭...他竟怒踹開譙再引戰

►摩鐵開趴友人外出獨留孤男寡女 滾完床單後女控男硬上

►約前妻見面開口借錢遭拒 他強搶金項鍊典當1萬...走出門秒被逮