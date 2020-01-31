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朝山國小李麗娥續任校長　再造優質教育環境

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▲朝山國小李麗娥校長續任就職典禮，今(31)日在朝山國小辦理。（圖／新竹市政府提供）

▲朝山國小李麗娥校長續任就職典禮，31日在朝山國小辦理。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

朝山國小李麗娥校長續任就職典禮，31日在朝山國小辦理，並於今年2月1日續任，由新竹市副市長沈慧虹出席頒發聘書，新竹市長林智堅表示，期勉李麗娥校長「教育工作永遠沒有最好」，校長帶領老師們攜手向前，讓學校成為孩子成長過程中「最重要的力量」。

「成績是累積不是奇蹟。」沈慧虹表示，很開心能參與朝山國小李麗娥校長的就職典禮，李麗娥校長學經歷豐富，在四年任期內，打造學校特色課程，讓學校的山海課程獲教育部特色肯定，除延續紮根十餘年的品德教育外，努力讓學校的各項表現受外界肯定；期許李校長未來一本教育初衷，用心經營學校，善加運用在地資源，再把創新概念帶到學校，打造屬於朝山獨特學校品牌。

沈慧虹指出，教育不是填鴨而是教導學生如何選擇，讓學生面對自己的選擇可以勇敢面對、努力向前。自林智堅市長上任後，努力打造新竹市的教育環境是全方位的，讓我們的學生可以適性發展，勇敢選擇自己人生想走的路。期許新竹市的校長都將教育當成終身的志業，與學校的老師共同努力，眾人一心走的更久、更遠，共同將新竹市的教育提升到更美好的境界。

林智堅指出，新竹市得天獨厚擁有高出生率，他上任後將教育列為最優先政策，要打造「最會生也最會教」的友善兒童城市，市府財政雖不寬裕，但已投入42億推動「新校園運動」，新設關埔小學與華德福學校、改善27棟老舊校舍，要讓孩子們在安全、舒適與兼具美學的校園上課，讓學校成為孩子們的「知識遊樂地」。

教育處黃錦能處長表示，接下聘書代表著教育責任與使命傳承，李麗娥校長續任後，未來四年繼續帶學校團隊，一本教育初衷為學校服務，實踐108新課綱，適性揚才，帶好每位學生，讓孩子們擁有新視界、新國際光，達「自發、互動、共好」12年國教的目標，並許學校的學童一個快樂又豐富的學習樂園。

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關鍵字：

朝山國小 李麗娥

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