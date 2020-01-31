雲林全縣國中寒假課後輔導停課　風景絕美的東南中學謝絕訪客

▲雲林縣私立淵明國中30日率先向學生及家長宣布停課，雲林縣府教育處31日與縣轄內各校溝通後，宣布全縣國中寒假課後輔導停課。（圖／翻攝自淵明國中Facebook）

記者蔡佩旻／雲林報導

武漢肺炎疫情影響，全台民眾瘋搶防疫工具，除口罩之外，酒精、額（耳）溫槍也是搶手防疫用品，近日適逢寒流，寒假輔導即將開始，擔心出現群聚感染，雲林縣私立淵明國中30日率先向學生及家長宣布停課，雲林縣府教育處31日與縣轄內各校溝通後，宣布全縣國中寒假課後輔導停課。

淵明國中校長丁清峯表示，因應武漢肺炎防疫，學校在過年期間就由教職員協助採購額溫槍，但跑遍各大賣場、藥局，僅買到6支額溫槍，不敷各班使用，因校內有住宿生，且有許多家長反映買不到口罩，擔心防疫出現漏洞，因此宣布寒假課後輔導停課。

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私立東南中學在30日下午也依序通知教職員、家長、學生，寒假學藝活動全面停止（寒假輔導暫停），請導師務必通知班上學生，即日起，全校師生戴上口罩，並指導學生做好自我健康管理，量體溫、勤洗手、多消毒，師生經確診為A型、B型等流感，須在家休養5日，2月10日住宿生返校、2月11日開學。

位於西螺鎮私立東南中學，前身為東南女中（目前招生仍以女生為主），校園中古色古香優雅氛圍與輕輕垂柳相畔的鯉魚池是遊客與附近居民喜愛到訪散心的絕佳景點，昨日校方同步宣布，因應2019新冠狀病毒肺炎及流感疫情升高，即日起，學校不開放遊客參觀；家長、到校洽公的訪客入校前皆須量體溫及戴口罩，凡有咳嗽及發燒症狀者，ㄧ律禁止校園。

雲林縣府教育處長邱孝文表示，國中寒假課後輔導多於下周開始上課，因疫情持續延燒，縣內淵明國中、東南國中率先宣布寒假課後輔導停課，考量防疫，與各校溝通後，全縣國中寒假課後輔導一律停課，開學日恢復正常上課。

▲西螺鎮私立東南中學，校園中古色古香典雅江南亭園，期許校園中學子培養優雅氣質，輕輕垂柳相畔的鯉魚池是遊客與附近居民喜愛到訪散心的絕佳景點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮私立東南中學，輕輕垂柳相畔的鯉魚池是遊客與附近居民到訪散心的絕佳景點，尤其鯉魚不怕人，會隨遊客方向移動，吸引了不少小朋友為牠而來。（圖／記者蔡佩旻攝）。

▲雲林縣私立東南中學校方同步宣布，因應2019新冠狀病毒肺炎及流感疫情升高，即日起，學校不開放遊客參觀。（圖／記者蔡佩旻攝）



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