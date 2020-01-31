武漢肺炎影響大　學者：全球經濟恐蒸發400億美元

▲武漢肺炎恐造成全球經濟蒸發1.2兆。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延，全球確診病例已經達9692例，死亡人數213位，爆發兩個月疫情直接遠超2003年SARS的確診人數。而疫情升溫造成中國16個城市封城、各國航空公司禁飛中國航班、許多國家對中國發出旅遊警告等等。日前也有經濟學家粗估因為武漢肺炎的關係，全球經濟恐怕已蒸發大約400億美元（約新台幣1.2兆元）。

▲武漢肺炎導致中國許多城市封城、各國對中國發出旅遊警訊。（圖／路透）



根據《彭博社》報導，澳洲經濟學教授瓦爾維克（Warwick McKibbin）表示，SARS在2003年爆發後，中國經濟在這17年內迅速成長，因此這次武漢肺炎引發的衝擊力道也會更大，甚至影響全球。瓦爾維克也說，由於疫情還在爆發中，因此難以估計確切會損失多少，不過經濟影響主要是透過「人類的影響」，因為「恐慌似乎是經濟上最大的消耗，而不是死亡。」

▲封城的武漢超市內人煙稀少。（圖／路透）



據悉，中國消費者在去年農曆春節期間的購物、娛樂、旅行等費用就花了1兆人民幣（約新台幣4.3兆元），今年疫情爆發，導致出遊人數下降、消費意願也降低，估計將會使中國在今年第一季的經濟成長率下降2%，比SARS那時候下降的幅度還大。

另外，也有其他分析公司表示，儘管中國這次對疫情採取更開放和積極的態度，但也可能會使經濟的破壞更大，且當時SARS爆發的時候，中國還沒成為亞洲經濟推動者，現在的中國已經是主導世界經濟的強國之一，因此給各國帶來影響也不容小覷。