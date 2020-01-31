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武漢女寫日記揭封城內部情況　糧食口罩全搶光發文還被刪

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▲武漢封城後內部狀況。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

▲武漢於23日宣布封城，所有車輛禁止出入。（圖／翻攝自紅星新聞）

實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎持續擴散，由於傳染性極強，疫情爆發地武漢在23日宣布封城，所有人民、交通工具不准進出，大多數商店和企業關閉，中國政府也建議人民盡量待在家裡，若非必要不要外出。不過封城至今還未見疫情趨緩，一名武漢的29歲女社工郭晶便每天寫日記，記錄下了武漢城內部的情況。

根據BBC報導，這本「封城日記」從第一天23日就開始記錄。郭晶先表示自己算是一個冷靜淡定的人，但自從20日開始確診人數破百、別省開始出現確診病例時，她突然感到不知所措且懷疑之前政府公佈的消息可能有瞞報，且20日那天開始武漢街頭戴口罩的人激增，藥店的口罩、感冒藥都賣光。

▲▼武漢1天內全市詭靜肅殺…逃亡、屯糧照瘋傳　周邊8城全封城。（圖／翻攝自微博）

▲武漢民眾搶購糧食。（圖／翻攝自微博）

郭晶表示，武漢是全球大學生人數最多的城市，加上1月中大學都開始放寒假又值春節，車站的人流量一定很大；當封城後，她開始不知所措，不知道該如何作準備，因此想出去看看外面情況順便買東西。但沒想到到了超市後就看到米麵這些保命主食已經所剩無幾，郭晶開始感到害怕，在去了趟藥妝店又發現衛生用品幾乎被搶購一空甚至不讓進，「一個城市就這樣一下子停了下來。它什麼時候再活過來？」

「1月24日，世界安靜的可怕」，郭晶不知道政府打算封城多久，也不知道武漢會如何運作下去，但自己有非常多的時間思考如何生存，因此把目標設為「不要生病」要活下去，於是她只好又出門去超市看看，不過仍然看到和昨天一樣的景象，主食、口罩等保命用品都被搶光。郭晶又去了一趟菜市場看到攤販比平常少了一半，賣的菜也少，不過至少「出趟門讓我感到和這個世界還有聯結」。

▲武漢封城後內部狀況。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

▲武漢封城後整座城市宛如空城。（圖／翻攝自紅星新聞）

「1月25日，武漢的天氣正如現在的武漢一樣陰鬱。昨天是除夕，今天是春節。」，郭晶寫道為了解決社會問題，就必須有人講出來，因此決定將武漢的封城日記每天記錄並發佈；貼出後也獲得許多支持和許多人詢問是否需要幫助，讓她倍感窩心。而郭晶這天的行程就和前兩天一樣，戴了兩層口罩出去晃晃有什麼，「每天去超市對我來說像是在抓住最後一些可以抓住的東西。」

不過在26日時，郭晶卻寫道「正在被封鎖的不只是一個個城市，還有人們的聲音」，她表示自己的日記已經無法發佈在朋友圈，前天的日記還有將近5000人轉發，但昨天卻連50人都不到，「政府對互聯網的審查和限制並不是現在才有，可在這個時候卻顯得更加殘忍。」郭晶仍表示，自己會持續發聲、打破封鎖。

▲武漢封城後內部狀況。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

▲武漢封城後內部狀況。（圖／翻攝自紅星新聞）

但在28日時，郭晶開始覺得封鎖已經帶來恐慌，加深人和人之間的距離，其他城市強制戴口罩的規定看似為了防止肺炎，但實際上卻是權利的濫用；她提到廣州有市民因沒帶口罩被拖出地鐵，但卻沒有人關心這位市民真正沒戴口罩的原因，可能是買不到，又或許是沒注意到相關訊息，政府有很多種方式可以鼓勵市民少出門，但不該剝奪出門的權利。

同時郭晶也呼籲看到她文章的外地朋友，若是想幫助武漢可以跟她聯絡，她拿到後會派發出去，形成一個自救網絡。據悉，郭晶向BBC表示，她是一名社工，即使最一開始對封城感到徬徨、不知所措，不過現在她已經漸漸消除焦慮，打算要在這座孤城中重新尋找自己的位置，替那些被忽視的群體做一些能力所及的事情。

日記全文網址：www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-51306998

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