美國男大生受困武漢一周超崩潰！　「這裡像一座鬼城，彷彿遭遇世界末日」

▲武漢封城後內部狀況。(圖/翻攝自紅星新聞,下同)

記者康心禹/綜合報導

武漢肺炎疫情升溫,中國大陸全境死亡病例至今已達213人,武漢從23日之後就封城。21歲的美國男大生尼古拉斯·施耐德(Nicholas Schneider)受困當地將近一週,一直試圖想離開。他在29日表示,「武漢就像一個鬼城,幾乎沒有人和汽車,這是一個奇怪的感覺,彷彿看到世界末日。」

據《路透社》報導,武漢23日封城之後,所有對外交通中斷。擁有美國和德國雙重國籍身分的施耐德原本想在當天早上搭乘火車離開,但他的父母建議他不要這麼做,擔心因此受到感染,他便選擇留下來,但他感到非常害怕。

為了尋求出路,施耐德聯繫了德國和美國官員。美國大使館提供了1100美元(約新台幣3萬元)的包機座位,但是施耐德必須自行前往機場。由於大部分的交通工具都已停駛,施耐德找不到方法可以前往機場,使館人員說會將他的座位讓給別人。

美國國務院官員29日表示,武漢肺炎的高危人群優先搭乘這架包機,其中包括小孩、老年人、有其它健康問題而承受較大風險的人。

由於未能搭上美國的包機,施耐德轉向德國領事官員求助。德國官員表示,將會讓施耐德和其他學生一起搭乘巴士到機場,搭乘2月1日飛往德國的班機。

