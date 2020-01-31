中國科學院發現3種藥物較有效治療武漢肺炎　同時也治伊波拉愛滋病

▲五和肺炎疫情擴散，各國加緊腳步研發藥物疫苗。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情急速擴散，全球也馬不停蹄加緊研發能對抗的疫苗、藥物，繼中國科學院武漢病毒研究所剛研製出用於研究的抗體檢測試紙後，又宣布和軍事醫學科學院聯合發現3種藥物能較有效的抑制症狀，目前已經在走相關的審批程序。

根據《新京報》報導，由於疫情擴大，湖北省科技廳也立刻啟動了「2019新型肺炎應急科技攻關研究項目」，並成立了「新型肺炎應急科研攻關研究專家組」，立刻推動肺炎的相關研究工作。

湖北省的肺炎防控指揮部組織了全省實力較強的病毒學專家、流行病學專家等等，其中又以中國科學院領頭，將研究重點放在「快速檢測技術產品研發」、「疾病發展和臨床診治」、「抗病毒應急藥物和疫苗」、「動物溯源研究」和「病源學及流行病研究學」5個項目上。

▲新型冠狀病毒傳染性極強，出入務必戴上口罩。（圖／路透）

中國科學院終於在29日傳出發現能較有效抑制的3種藥物，分別是用來治療伊波拉和MERS的雷姆昔葦（Remdesivir，GS-5734）、治療愛滋病的利托那韋（Ritonavir）和治療預防瘧疾的氯喹（Chloroquine）。而目前相關人員也已經為這些藥物後續的臨床使用走相關程序申報。

據悉，中國國家藥監局已經為新研發出的7家新型冠狀病毒檢測試劑盒生產商開啟快速審批通道，目前第一個試劑盒已經在25日通過檢驗，用來檢測疑似患者是否有感染肺炎。