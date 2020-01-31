「護士長媽媽」除夕夜奔武漢　初中生作業寫「最不尋常的寒假」

▲解放軍第二軍醫大學（又稱海軍軍醫大學）150名醫護人員，搭乘空軍包機前往武漢。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

記者范姜士航／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，目前全球確診人數已經逼近1萬名，近日網路上熱烈討論的一篇以「最不尋常的寒假」為題的國中生寒假作業，提及身為軍醫的媽媽在除夕夜急赴武漢救災，引發中國網友四處轉發，紛紛表示「媽媽以身作則是最好的教育」。

這篇作文是上海師範大學附屬第二實驗學校的學生楊夏雨所寫，文中提到夏雨的媽媽是中國人民解放軍海軍第905醫院的資深護士長，在除夕當天接到電話，要求她去武漢支援，而夏雨希望媽媽不要去，但媽媽說身為護士長有「一方有難，八方支援」的必要，現在武漢告急，必須出一份力，在當天就從老家回到上海出發前往武漢。

在過年的那幾天，因為疫情告急，醫護的工作時間幾乎長達10小時，楊夏雨只能和媽媽在休息時間斷斷續續的連絡，並希望她注意身體、注意休息。

▲ 因武漢肺炎穿著防護衣的保全人員，站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

根據澎湃新聞的報導，記者詢問楊夏雨為何會寫出這篇作文，他表示這是學校提出的特殊寒假作業，媽媽的故事讓他感觸很深，所以就記錄了下來。而這篇作文沒多久也傳到了媽媽的手裡，也讓媽媽的同事們感同身受，深受鼓舞，讓楊媽媽大力讚賞兒子寫得挺好。

許多看完文章的網友紛紛感動的留言「小孩子很懂事，懂得體諒媽媽」、「向支援武漢的醫護人員致敬，祈禱平安而歸」、「為楊夏雨和白衣天使媽媽說聲讚」。