武漢肺炎衝擊！他們舉辦「口罩婚禮」...沒有邀請親友出席

▲山東一對新人舉辦口罩婚禮。（圖／翻攝澎湃新聞、新浪新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

山東一對新婚夫婦，原訂30日結婚，受到武漢肺炎疫情衝擊，這場婚禮最終沒有邀請任何親友出席，夫妻倆在男方家長以及主婚人的見證下，全程配戴口罩，完成人生大事。由於新郎在醫院工作，拜堂儀式結束後，他又趕回醫院上班。

《澎湃新聞》報導，新郎李志強是山東大學第二醫院產科臨床醫生，他原訂農曆初六要與太太于紅艷結婚，受到受到新型冠狀病毒肺炎疫情，這場婚禮沒有邀請任何親朋好友，而是在男方家中，完成拜堂的儀式。

影片中，李志強與太太都穿著傳統服飾，臉上配戴的口罩，則凸顯舉行婚禮的時間點非常敏感。李志強表示，疫情傳播非常厲害，所以最後決定不邀請親友，自己在家完成儀。太太則提到，婚禮裡有兩個人就好。

▲李志強夫妻與親友視訊。（圖／翻攝澎湃新聞、新浪新聞）

事實上，大陸民政部辦公廳30日才印發《關於切實做好殯葬服務、婚姻登記等服務機構新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的緊急通知》，要求各地民政部門切實加強殯葬服務機構、婚姻登記機關、流浪乞討人員救助管理機構和精神衛生福利機構等社會事務領域民政服務機構疫情防控工作。

通知指出，社會事務領域的民政服務機構機構，服務對象眾多，人群易聚集且往來頻繁，是疫情防控的重點難點。要求各地婚姻登記機關要嚴格做好婚姻登記場所消毒和人員體溫檢測工作，對已宣佈或承諾今年2月2日開放婚姻登記的地方，建議取消，疫情期間原則上暫停婚姻家庭輔導服務和結婚頒證服務，不舉辦集體頒證儀式，並積極引導群眾不要舉辦人群聚集的結婚宴席。

▲大陸民政單位要求減少婚宴與集體頒證儀式。（圖／翻攝澎湃新聞、新浪新聞）