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執行事故防制　2月起永康警加強中華路易違規熱點路段執法

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▲台南市警永康分局，2月起將加強中華路易違規熱點路段執法工作，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局，2月起將加強中華路易違規熱點路段執法工作，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為減少交通事故發生，保障用路人生命、身體、財產之安全，台南市警永康分局，2月起將加強中華路易違規熱點路段執法工作，請民眾注意。

▲台南市警永康分局，2月起將加強中華路易違規熱點路段執法工作，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局統計，轄內易肇事路段為中華路，分析肇事原因，以「未依標誌標線」、「違反號誌、標誌管制」、「違規停車」為最，導致汽、機車爭道致提高事故風險。因此規劃自2月份起，執行交通大執法勤務，編排勤務取締各項交通違規，落實防制各類交通事故發生，除同步加強各項交安宣導外，亦針對中華路段、時段加強稽查防制，其目的係以達到嚇阻交通違規及減少交通事故達到零車禍、零死亡率之目標。將針對轄區中華路段等易違規熱點加強取締，特別呼籲駕駛人留意，並養成良好駕駛習慣。

▲台南市警永康分局，2月起將加強中華路易違規熱點路段執法工作，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為強化此次交通大執法工作，永康分局至該路段美食店家及重要路口宣導交通安全，宣導駕駛人，勿有違規停車、闖紅燈等交通違規。並為落實民眾良好駕駛習慣，期透過警方持續宣導，讓用路人建立守法安全的觀念。

永康分局長呂世明表示，交通大執法稽查取締違規並不是以處罰為目的，而是在導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，以有效落實防制交通事故發生，再次叮嚀大家「安全是回家唯一的路」。

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