台64、新店「區間測速」首2日執法抓724件超速　國庫進帳86萬

▲台64中和段、新店環河路區間測速正式執法2天抓724件，騎士時速飆130被拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

台64快速道路中和段、新店環河路「區間測速」元旦開始執法，短短2天之內，就抓到了724件超速車輛，有望能為國庫進帳86萬餘元，而嚴重違規情形相較於宣導前分別下降了62.8%及75.7%，新北警方表示這些違規資料後續將逐一審核，確認相關資料無誤後製單舉發。

根據新北交通警察大隊統計，台64中河段宣導前的平均車速為70.3（速限70），區間測速執法後降為67.6，環河路則從49.66降為48.68（速限60），平均車速並無顯著減少，顯示整體車流趨於穩定、無造成壅塞；而執法後2天內分別抓到658件、66件車輛超速，嚴重違規情形已有顯著下降，且有效遏止嚴重超速違規。

▼台64中和段執法後2天內就抓658件。（圖／記者陳豐德翻攝）



另外，這次新北市首次試辦結合噪音及速度管理，首2日警察局在臺64線收集到超過80分貝的車輛共計1437輛，超過100分貝共計43輛，新北警會將這些疑似噪音車輛資料交由環保局查處，環保局檢視相關資料後將通知疑似改裝排氣管車輛到場檢驗。

研究顯示，交通事故中一人死亡，造成社會成本損失約1600萬元，一人受傷約120萬元，更可能摧毀一個家庭的支柱。新北警重申區間測速僅是執法手段，目的是希望能透過執法穩定車流行進，進而防制交通事故。

新北交大更提醒駕駛人行經區間測速路段請依速限穩定行駛，不需要特別計算通行時間，也不要有急煞或停車的狀況，否則可能將吃上違規罰單，更有釀成追撞事故的風險；另外警方也再次強調打擊飆速及改裝噪音的決心，與環保局共同打造交通寧靜區，還給市民安全、舒適、寧靜的生活品質。

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