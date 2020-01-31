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院檢不同調！白曉燕案警官羅明村涉賄求50次非常上訴再遭駁回

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▲▼民間司改會第50次向檢察總長請求，為羅明村提出非常上訴。（圖／記者吳銘峯攝）

▲人權團體第50次向檢察總長請求，為羅明村提出非常上訴。檢察總長雖非常上訴，但仍遭最高法院駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

偵辦過白曉燕命案的前新莊分局刑事組長羅明村，22年前在偵辦一起槍擊案時，遭控收賄50萬元遭到法辦。他雖然一度獲判無罪，但最終仍遭判刑13年確定，潛逃出境。羅明村多次提出非常上訴、再審，均遭駁回。人權團體2018年為他第50次提出非常上訴，檢察總長也提出，但最高法院審理後，31日再度駁回。

羅明村在1997年偵辦臺北縣林口鄉的「新樹林餐廳」槍擊案時，受張姓、黃姓、周姓3名被告請託，包庇3人找黃姓少年頂罪，並率隊逮捕黃姓少年，羅事後收取3人50萬元的賄賂。全案在20年前爆發後，羅明村等人被以貪汙、行賄、槍砲、殺人等罪嫌，提起公訴。而羅明村涉案部分一審重判有期徒刑15年，但更一審改判處無罪；不過最高法院在2009年4月間仍認定有罪，最終判處13年、褫奪公權5年確定，但羅明村早已潛逃出境，至今仍未到案執行。

人權團體認為羅的案件疑點重重，包含：證人在調查局測謊時受不正訊問而指認羅收賄，證人並在法院審判中全部翻供，但因羅自己未通過測謊，所為的辯解不被法院採納。故而有罪確定。人權團體因此主張排除羅的測謊供詞，另外也認為檢方對無罪判決逾期上訴，上訴違法，無罪判決應已確定，多次提出再審、非常上訴。

再審部分，高等法院2017年底駁回，並建議循非常上訴的管道救濟；至於非常上訴部分，羅的家人在2018年第50次向檢察總長聲請非常上訴，而總長江惠民也決定提出。不過全案經過最高法院審理後，認為本案並無法律上疑義，不具非常上訴理由，因此駁回羅明村的非常上訴。

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