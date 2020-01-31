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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

網路散布武漢肺炎不實消息　法界：最高可罰300萬元！

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▲網路霸凌，網路，鍵盤，鍵盤殺人。（圖／視覺中國CFP）

▲律師提醒，若在網路上散布疫情的不實消息，最高可處罰金300萬元。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

武漢肺炎來勢洶洶，人心惶惶，政府如臨大敵，針對未依照規定隔離、未如實配合疫調、告知活動史的民眾，開出多張罰單。有律師更指出，如果散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可處罰金300萬元！提醒民眾如果收到相關訊息，應查證後再轉發，以免觸法，荷包大失血。

台灣司法人權進步協會榮譽會員、律師王齡梓指出，武漢肺炎疫情嚴重，國內防疫工作不容輕忽，究竟未遵守規定，會有什麼責任呢？首先，衛生福利部已在今年1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」公告為第五類法定傳染病，武漢肺炎即屬於此條文所規範，因此武漢肺炎即應適用《傳染病防治法》（下稱本法）之相關規定。又本法第43條第2項規定「傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙。」如有違反，則依同法第67條第1項第3款規定，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。高雄到舞廳跳舞的台商，就是被高雄市衛生局以違反第43條第2項規定，處以最高額30萬元罰鍰。

王齡梓還說，如果已知自己罹病，卻又到處趴趴走，致傳染他人，依本法第62條規定「明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。」，如果該台商已知自己為武漢肺炎確診，卻仍趴趴走導致他人遭受傳染，即有可能違反本條規定，須面臨3年以下有期徒刑之刑責。

此外，王齡梓針對衛生福利部疾病管制署之新聞稿指出，近日機場檢疫值勤人員反映，有自中國返台乘客雖明顯有咳嗽等症狀，卻未如實填報健康聲明書，甚至蓄意對值勤人員咳嗽、嘻笑，中央流行疫情指揮中心嚴厲斥責此等行為。依本法第58條規定「主管機關對入、出國（境）之人員，得施行下列檢疫或措施，並得徵收費用：一、對前往疫區之人員提供檢疫資訊、防疫藥物、預防接種或提出警示等措施。二、命依中央主管機關規定詳實申報傳染病書表，並視需要提出健康證明或其他有關證件。三、施行健康評估或其他檢疫措施。四、對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。五、對未治癒且顯有傳染他人之虞之傳染病病人，通知入出國管理機關，限制其出國（境）。六、商請相關機關停止發給特定國家或地區人員之入國（境）許可或提供其他協助。前項第五款人員，已無傳染他人之虞，主管機關應立即通知入出國管理機關廢止其出國（境）之限制。入、出國（境）之人員，對主管機關施行第一項檢疫或措施，不得拒絕、規避或妨礙。」依此規定，入境人員須依法填寫健康聲明書並報告活動史，接受檢疫，如有拒絕、妨礙，依同法第69條第1項第3款規定，可處1萬元以上，15萬元以下罰鍰，所以千萬不要以為只是沒有照實填寫，不會怎樣的！

最後，在網路盛行的時代，王齡梓強調，所有疫情資訊均統一由中央流行疫情指揮中心發布，不得在網路上製造、散布謠言或未經查證之訊息，如有違反，將可依本法第63條規定「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。 」，《社會秩序維護法》第63條亦規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」處3日以下居留或3萬元以下罰鍰。有網友張貼某醫院收有武漢肺炎確診病例、某醫院停診、有肺炎特效藥…等種種不實訊息，若造成公眾恐慌，而足生損害或他人，均可依上開規定處罰，切勿隨意散佈不實消息，如接獲社群軟體群組轉發之訊息，也不要輕易轉發，應先行查證。防疫工作如同作戰，但願全民配合防疫政策，早日戰勝病毒！

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