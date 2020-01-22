台南市區住商大樓藏麻將賭場　警持搜索票逮12人

▲台南市警二分局接獲線報，在過年前破獲職業麻將賭場，當場查獲主嫌及賭客共計12人，並查扣賭博用之麻將等相關證物。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為端正社會善良風俗，杜絶賭博歪風，台南市警二分局接獲線報，特動員分局警力查緝職業麻將賭場，並於1月21日深夜11時一舉破獲賭場，當場查獲主嫌及賭客共計12人，並查扣賭博用之麻將3副、監視器螢幕及鏡頭、抽頭金及賭資共計新台幣2萬餘元等相關證物。

主嫌所經營之職業麻將賭場，隱匿於台南市區住商大樓內，二分局警方於月前接獲線報後，得知主嫌在承租住處，來經營麻將賭場，提供處所讓不特定人賭博財物，因隱身住商大樓內，更增添加蒐證及查緝上的困難，且於門口外架設監視器意圖規避警方查緝，經蒐證及監控埋伏。

警方於21日深夜11時許由二分局督察組、偵查隊及派出所共同組成專案小組持搜索票直搗該賭場，當場查獲主嫌及賭客共計12名、賭具及抽頭金、賭資等相關證物，主持人等依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁處。

市警二分局長王森瑒表示，現正值農曆春節前，由於賭博麻將普遍接受度較高，然而賭博對於危害社會甚鉅，賭場內經常讓許多人一擲千金，導致傾家蕩產，實不可取，二分局秉持「法律無假期」，在嚴正執法之下，為端正社會善良風俗，掃蕩轄內賭場，貫澈公權力絶對不容挑戰，同時展現杜絕賭博歪風之決心，目的就是讓民眾歡度一個安心、放心、貼心的農曆春節連續假期。