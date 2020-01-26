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香港空姐來台啖美食！差點損失慘重…「尋物達人」一晚替她解憂

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▲▼中正第一分局忠孝西路派出所警員林庭緯。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲中正第一分局忠孝西路派出所警員林庭緯成功找到空姐手機。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一位任職於香港某航空公司的李姓空姐，因工作因素經常短暫停留台港兩地，喜歡台灣的她，日前趁公司推出員工機票，與同事一同來台，大啖在地美食！不料，在去寧夏夜市途中，手機不見了！原本滿懷期待的心情瞬間變得慌張不安。所幸經警方徹夜尋找，終於順利尋回，令空姐既感動又感謝。

空姐的手機內有許多重要工作資料，以及在世界各地的旅遊照，當時她走著走著，突然發現原置於外套口袋的手機不見了，回頭找尋多次也找不到，以為是被小偷扒走了，著急得跑到忠孝西路派出所報案。有多次協尋經驗、素有尋物達人之稱的警員林庭緯，透過監視器畫面，排除手機遭扒竊的可能，同時研判手機應是掉在行經路上。

由於當時已晚間11時許，員警留下空姐聯繫資料後，請她先回飯店休息。警方經過一晚的巡視，終於在忠孝西路路側找到手機了！空姐得知好消息後也欣喜若狂，更對台灣治安刮目相看，表示由於工作關係必須時常飛到各國，若全世界警察都像台灣警察一樣專業、積極、熱心，對他們來說可是一大福音！

中正第一分局呼籲，出門在外務必隨時注意重要財物，包包或口袋拉鍊務必要拉上！重要節日活動期間，因人潮較多易產生推擠，是宵小行竊高峰，也提醒民眾一定要提高警覺，並將背包或皮包置於胸前，若有碰撞時，記得查看檢查，才能平安過好年。

►空姐美麗的小秘訣～～

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