蘋果2019拉尾盤超車三星！　全球手機市佔率19％重新奪冠

▲蘋果去年第四季的iPhone出貨量為7070萬支。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

外媒Macrumors 引述市場調查機構Strategy Analytics報告，蘋果在2019年第四季成為全球最大的智慧手機品牌，以約19％的市佔率位列市場第一，三星則以18％市佔率排名第二，華為15％位居第三。

Strategy Analytics最新報告顯示，2019年全年智慧手機出貨量共14億支，比起2018年大約下滑了1％。其中，三星出貨2.95億支，蘋果1.93億支，華為2.4億支，超越了蘋果，成為全球智慧手機品牌銷售亞軍。

不過，若單看去年第四季，蘋果iPhone出貨7070萬支，略高於三星的6880萬支，搶回了市場第一的寶座。

Strategy Analytics指出，iPhone出貨量每年增長7％，從2018年第4季的6590萬台增至2019年第4季的7070萬支，市佔率從18％提升到19％。這是蘋果自2015年以來最好的增長表現，由於iPhone 11價格捨棄以往的昂貴路線，改走低價策略重回市場，需求明顯有了復甦。

但Strategy Analytics也指出，華為去年第四季全球出貨量為5600萬支，比前一年同期的6050萬支，下滑了7%，一整年看來，全球市佔率由16%降至15%。

▲iPhone出貨量在2019第4季達到7070萬支。（圖／取自MacRumors）

蘋果公佈上季利潤為222億美元（約新台幣6712億元），收入為918億美元（約新台幣2.78兆元），在收入和利潤皆創下歷史新高。

三星公佈去年第四季利潤下降38％，雖然移動業務有所增長，但仍不足以抵消零件業務的下滑，尤其是記憶體晶片價格的下降。三星的移動業務增長67％至21.3億美元，收入增長7％至211億美元。



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