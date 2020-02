iPhone SE再撐一年？外媒曝iOS 14支援裝置與iOS 13相同

▲iPhone SE。(圖/達志影像/美聯社)

記者王曉敏/綜合報導

自iOS 12開始,蘋果便似乎有意延長舊iPhone機款的生命週期,使近來愈來愈多的舊機款大多是靠著換電池或系統更新來「續命」。外媒日前針對iOS 14及iPadOS 14發布可支援裝置預測,其中最舊的機款可追溯至2016年發布的iPhone 6S系列及iPhone SE。

外界預期,蘋果將於6月的WWDC(全球軟體開發者年會)上發表iOS 14等作業系統更新,及支援更新的設備列表。而據法國網站《iPhonesoft》預測,iOS 14將延續iOS 13支援的所有機款,包括iPhone SE及iPhone 6S;iPadOS 14的更新支援則將排除2015年9月推出的iPad mini 4及2014年10月推出的iPad Air 2。

報導指出,iPhone 6S及iPhone SE兩者處於綑綁狀態,特別是這兩機款皆採用A9晶片、具備相同的硬體架構。若最終蘋果決定不再將這兩機款納入iOS 14的更新名單中,也是有道理的,畢竟目前預期蘋果將於3月推出iPhone SE的後繼機款,而去年5月悄悄推出的第7代iPod Touch則搭載了A10晶片。

不過值得一提的是,該網站的預測並不一定準確。去年《iPhonesoft》即稱iOS 13將不支援iPhone SE更新,不過最終情況並非如此。但該網站仍準確預測了iOS 13將排除iPhone 6系列、iPhone 5S的更新支援。

《iPhonesoft》預測iOS 14支援列表:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

第7代 iPod touch

《iPhonesoft》預測iPadOS 14支援列表:

12.9吋 iPad Pro

11吋 iPad Pro

10.5吋 iPad Pro

9.7吋 iPad Pro

第7代 iPad

第6代 iPad

第5代 iPad

第5代 iPad mini

第3代 iPad Air