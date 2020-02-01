iPhone SE再撐一年？外媒曝iOS 14支援裝置與iOS 13相同

▲iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

自iOS 12開始，蘋果便似乎有意延長舊iPhone機款的生命週期，使近來愈來愈多的舊機款大多是靠著換電池或系統更新來「續命」。外媒日前針對iOS 14及iPadOS 14發布可支援裝置預測，其中最舊的機款可追溯至2016年發布的iPhone 6S系列及iPhone SE。

外界預期，蘋果將於6月的WWDC（全球軟體開發者年會）上發表iOS 14等作業系統更新，及支援更新的設備列表。而據法國網站《iPhonesoft》預測，iOS 14將延續iOS 13支援的所有機款，包括iPhone SE及iPhone 6S；iPadOS 14的更新支援則將排除2015年9月推出的iPad mini 4及2014年10月推出的iPad Air 2。

報導指出，iPhone 6S及iPhone SE兩者處於綑綁狀態，特別是這兩機款皆採用A9晶片、具備相同的硬體架構。若最終蘋果決定不再將這兩機款納入iOS 14的更新名單中，也是有道理的，畢竟目前預期蘋果將於3月推出iPhone SE的後繼機款，而去年5月悄悄推出的第7代iPod Touch則搭載了A10晶片。

不過值得一提的是，該網站的預測並不一定準確。去年《iPhonesoft》即稱iOS 13將不支援iPhone SE更新，不過最終情況並非如此。但該網站仍準確預測了iOS 13將排除iPhone 6系列、iPhone 5S的更新支援。

《iPhonesoft》預測iOS 14支援列表：

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

第7代 iPod touch

《iPhonesoft》預測iPadOS 14支援列表：

12.9吋 iPad Pro

11吋 iPad Pro

10.5吋 iPad Pro

9.7吋 iPad Pro

第7代 iPad

第6代 iPad

第5代 iPad

第5代 iPad mini

第3代 iPad Air