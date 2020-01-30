燦坤Apple Day陪你開工收心　31日iPhone 11 Pro最高折3,000元

▲針對今年的Apple Day活動，燦坤iPhone 11 Pro/Pro Max機種將祭出最高現折3,000元的優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

開工第一天手上還有沒花完的紅包嗎？燦坤將於明（31）日推出一年一度的「Apple Day」促銷活動，其中最吸睛的折扣，莫過於2019年9月才推出的最新款iPhone 11 Pro/Pro Max將祭出最高現折3,000元的優惠。

除了iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max優惠外，今年的燦坤Apple Day活動還包含了iPhone XS/XS Max全面7折，iPhone XS Max 512GB最高現省14,520元，活動價只要33,880元。

如果對於入手新平板比較有興趣的消費者，這次燦坤Apple Day的iPad全系列將直降92折，加購Apple Care+還可享12期0利率，iPad 10.2”7th Wi-Fi 32GB 只要萬元就能帶回家；指定款Mac電腦同步直降92折，加購 Apple Care+同享12期0利率。

另外，適逢開學季將至，入門款的MacBook Air 13.3”128G IHDG6000詢問度最高，活動價三萬有找；在燦坤門市購買再享教育優惠價，全台大專院校學生及教職員出示有效證件即可享有優惠，筆電最高再折6,500元

燦坤商品部總經理李經緯表示，燦坤全台擁有92間Apple授權門市，總計逾百位Apple專員可提供消費者專業建議，一站包辦銷售諮詢、商品教學及售後維修；更攜手五大電信商輕鬆申辦門號，讓消費者不用東奔西跑。

▲燦坤AirPods Pro目前已到貨，且也將針對AirPods 2產品推出限量優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，燦坤也指出，果粉引頸期盼的AirPods Pro已於全台燦坤蘋果授權門市發售中，會員價7,990元；而隨著情人節腳步將近，燦坤也推出送禮首選AirPods 2搭配無線充電盒優惠，原價6,490元，活動價5,090元，限量200組，售完為止；1/31上午11點準時開搶。另為回饋廣大果粉的支持，Apple Watch全系列同步現折5%、Beats耳機現折20%，加購Apple及副廠配件同享折扣中。