懶果粉福音！Apple要推「到府維修」服務

▲Apple目前在美國特定城市要推iPhone到府維修服務。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／綜合報導

以往iPhone如果壞了，如果想要有一定的品質服務，往往得跑一趟直營店，或是官方配合的維修服務站；不過現在Apple要針對懶得出門、不能出門的果粉提供到府維修服務了。不過這項服務目前僅在美國部分城市開始推展，往後會不會在台灣實施目前不得而知。

Apple將這項服務稱為「Go Tech Services」，目前僅在美國芝加哥、達拉斯、休士頓、紐約，以及舊金山等城市提供，這些服務將會由Apple授權服務商提供。

在這些城市中，當果粉需要在網上預約iPhone維修時，會在頁面上看到「Go Tech Services」選項；事實上，Apple過去就有提供到府維修的服務，不過以往僅止於企業客戶可享有這項貼心服務。

不過，目前官方對於Apple的到府維修服務模式並沒有透露出太多細節，在網頁上也僅寫著「Go Tech Services將在你的家中或辦公室維修iPhone」，其餘資訊如維修價格等，網頁上並沒有進一步的訊息；不過，Apple網頁上倒是有寫著「有可能會收取額外的服務費用」。

至於到府服務可以進行哪些維修項目，官網上也沒有多加著墨；有外媒認為，iPhone的到府服務應該僅限於新一代iPhone的螢幕維修，不過其他服務項目可能會隨著時間拉長而增加，或者會因應不同的維修城市，而有不同的維修項目。