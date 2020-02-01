抗疫肺炎蘋果開槍　即日起暫時關閉大陸42家Apple Store直營店

▲上海Apple Store門市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

受大陸由新型冠狀病毒肺炎疫情影響，蘋果宣布，將自即日起至2月9日24時，關閉所有中國大陸的直營Apple Store零售店。此舉將暫時停止共42家門市的營運，蘋果公告表示，這是出於極其慎重的考慮，並根據專家的最新建議。

蘋果官方聲明稱，我們心裡掛念著那些受冠狀病毒最直接影響的人們以及夜以繼日研究和控制該疫情的工作人員。從即日起至2月9日，出於極其慎重考慮並根據專家的最新建議，我們將關閉在中國大陸的所有辦公室、零售店和呼叫中心。

不過，蘋果在大陸的線上商店，目前仍正常營業，蘋果稱，「我們將繼續密切關注事態，並期待我們的零售店盡快恢復營業。」

▲去年蘋果iPhone 11開賣時，上海國金中心Apple Store湧現排隊人潮。（圖／記者洪聖壹攝）

事實上，由於武漢肺炎擴散至全球，全球科技大廠包括蘋果、臉書、微軟、亞馬遜，日前紛紛下令要求旗下員工非必要勿前往中國大陸，蘋果在日前，就先暫時關閉大陸的3處門市。

受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，蘋果大陸官網現已發布公告指出，基於近期公共衛生與預防的考慮，即日起至2月9日24時，Apple Store零售店將臨時關閉。

蘋果指出，已經通過大陸員工對武漢地區的員工，提供了護理包裹和必要的供給。此外根據中國大陸政府的要求，蘋果至少有一些生產線要關閉到2月10日以後。

蘋果在大陸境內共有42間直營的Apple Store零售店，根據官網訊息，上述門是多於今天下午提前結束營業，明日起營業時間全數已改為關閉。