歐美人不戴口罩？網曝國情差異：「戴口罩民族」可能會受到歧視

▲因為武漢肺炎疫情嚴重，台灣也掀起一波口罩搶購潮。（圖／記者宋良義攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴重，不少人開始瘋搶口罩來自保，讓東亞國家多成了「戴口罩民族」，若不戴上還可能遭人譴責。不過反觀歐美國家，因為本來就沒有戴口罩的習慣，甚至還有專家直言，戴了「很可能造成缺氧」，所以他們在公共場合反而不特別配戴，形成兩樣完全不同的文化差異。

目前居住在維也納的國際評論專欄作家「俞力工」在臉書上表示，信仰一神教、印度教地區的民眾大多沒有戴口罩的習慣；反而是儒家文化地區的民眾紛紛形成「戴口罩民族」，舉凡越南、日本等東亞國家都在內。

俞力工擔心，「戴口罩民族」若前往沒有戴口罩習慣的地區，很可能會受到歧視對待，因為當地從疫情爆發以前，即便空氣汙染嚴重，也未必會配戴口罩，有很大的文化差異。

俞力工還提到，歐美醫療機構對於「配戴口罩」的專業回答都是「沒有這需要，即便開始傳播，公衛界有充分應對能力。」另外像是加拿大的專業人員更直呼，「戴口罩可能造成缺氧，要謹慎。」

據CNN報導，美國的傳染病專家查爾斯.邱（Charles Chiu）表示，「目前沒有證據表明，戴著口罩有助於預防感染」，因此美國人如果沒有直接接觸到患者，近期內也無前往中國，那他就不建議特別購買口罩來配戴。

美國流行病學暨感染預防專家薩斯基亞.波佩斯庫（Saskia Popescu）表示，如果感冒了，戴口罩確實可以阻止「分享」病毒，其中N95口罩的保護力最強。不過他也補充，未經醫學訓練的人可能不會正確的佩戴N95口罩，不但會非常不舒服，若摘除還會影響配戴效果。

薩斯基亞.波佩斯庫表示，在美國戴口罩會給配戴者帶來「錯誤的安全感」，導致長時間不洗手。然而病毒傳播的本質其實在於「觸摸眼睛和鼻子」，因此最好的預防方式就是用肥皂徹底洗手。因此針對這一點，美國人則不需要在公共場合戴口罩。

▲東亞國家多成了「戴口罩民族」。（圖／記者湯興漢攝）

俞力工表示，人類的進化主要還是仰賴醫學技術的進步，以及人體自身免疫力的增強，「不是因為戴口罩做出什麼貢獻！」然而中國的民眾前往公共地區時，若不配戴口罩，卻會不斷遭到輿論譴責。

雖然俞力工反對大肆號召民眾戴口罩的行動，但在醫院、車站等高風險的地區，仍應多加防範，只是「走上大街就戴口罩，那是製造恐怖氣氛。」